EuroLega, 17ª giornata: Olimpia Milano, al Pireo è un incubo. Un super Olympiacos vince concedendo pochissimo

Olympiacos Pireo e Olimpia Milano si affrontano nella diciassettesima giornata della Regular Season di EuroLega, in questo festivo 6 gennaio, precedente alla settimana del doppio turno in EuroLega.

QUINTETTO OLYMPIACOS PIREO: Walkup, Canaan, Papanikolaou, Peters, Fall.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Hall, Baron, Ricci, Melli, Davies.

Parte bene l’Olimpia Milano con un Brandon Davies che conferma il suo periodo di forma, ben aiutato da Nicolò Melli. L’Olympiacos, da grande squadra, non si scompone e reagisce. Alec Peters si dimostra caldissimo al tiro e riporta avanti i greci, in una partita molto equilibrata in questo inizio di gara. Bene anche DeShaun Thomas per l’EA7, ma è il primo quarto di Alec Peters. L’ex Baskonia e CSKA è scatenato e con 10 minuti perfetti, chiusi con 13 punti (2 su 2 da 2 punti, 3 su 3 da 3 punti) trascina l’Olympiacos nella doppia cifra di vantaggio. Un banale errore sulla rimessa consegna 3 punti a McKissic per il 27-15 in favore dei greci.

L’Olimpia prova a reagire e a rientrare nel punteggio, consapevole che è difficile recuperare uno svantaggio importante in campo così difficile. L’Olympiacos parte bene, poi subisce un’Olimpia che fatica ma rientra sotto la doppia cifra di svantaggio. La circolazione di palla dei greci è meravigliosa, fattore che crea ottimi tiri da 3 punti, trasformati dai greci. Billy Baron non ne vuole sapere di mollare ed è tra i migliori degli ospiti. Il finale di quarto dell’americano è decisivo per gli ospiti che si riavvicinano nel punteggio. All’intervallo è +6 Olympiacos.

Milano inizia bene il terzo quarto, ma subito poco dopo si inceppa in attacco, come spesso visto in questa stagione di EuroLega nel terzo quarto. Thomas Walkup è il vero uomo in più di questa squadra, eccezionale in difesa e in tutte quelle cose che non finiscono sul boxscore. L’avaria offensiva dell’Olimpia continua, mentre l’Olympiacos prova nuovamente la fuga. Solo 6 punti segnati per la squadra italiana che sprofonda nuovamente a -15.

Finisce la benzina nell’ultimo quarto per i meneghini. L’Olympiacos continua a spingere sul pedale dell’acceleratore e oltrepassa i 20 punti di vantaggio. Sfortunata, ma anche inferiore ad oggi l’Olimpia, di fronte ad una squadra seria candidata alla vittoria finale. Prestazione difensiva e circolazione di palla in attacco maestosa per gli uomini di Coach Bartzokas. Gli ultimi minuti sono un’attesa per le due squadre che la partita finisca, in particolare per l’Olimpia, chiamata anche anche a risparmiare le energie di fronte ad una prossima settimana in cui si prospetta un doppio turno importante e impegnativo. Sonora sconfitta al Pireo per l’Olimpia Milano che cade di fronte ad una potenza di questa EuroLega di 16 lunghezze.

OLYMPIACOS PIRAEUS – OLIMPIA MILANO 82-66 (27-15, 17-23, 15-6, 23-22)

MVP BasketInside: Thomas Walkup

OLYMPIACOS PIRAEUS: Peters 16, Walkup 10, McKissic 9, Papanikolaou 9, Sloukas 8, Vezenkov 8, Fall 7, Black 6, Larentzakis 5, Bolomboy 2, Canaan 2.

OLIMPIA MILANO: Baron 12, Luwawu-Cabarrot 9, Mitrou-Long 9, Hines 8, Melli 7, Thomas 6, Davies 5, Hall 5, Ricci 5, Voigtmann.