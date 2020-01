EuroLega, 17ª giornata: Stella Rossa sul velluto, Bayern Monaco non pervenuto

Stella Rossa Belgrado – Bayern Monaco 93-63 (25-13, 53-31, 71-46)

La 17ª giornata di EuroLega si apre a Belgrado dove la Stella Rossa ospita il Bayern Monaco: partita molto importante per mantenere la scia in vista dei play-off. Serbi a quota 14, a soli due punti dal gruppone che chiude la lista playoff, mentre i tedeschi sono fermi a quota 12.

Quintetto Stella Rossa: Brown, Lazic, Kuzmic, Baron, Simanic

Quintetto Bayern Monaco: Dedovic, Lo, Lucic, Huestis, Monroe

Pronti, via! e Greg Monroe segna i 6 punti iniziali del match. La Stella Rossa non sta a guardare e risponde con un 16-3 propiziato da Kuzmic e Brown. Il neo arrivato Stimac entra benissimo in partita, poi i tre liberi di Brown sulla sirena fissano il punteggio del primo quarto: al 10′ i serbi conducono 25-13.

Davidovac con sette punti in fila allunga la forbice fino al +17, il Bayern accusa il colpo. La squadra di Belgrado non molla e continua a macinare punti con Stimac e Punter, i tedeschi sono in affanno: poco prima della sirena si tocca il +22, margine con cui si va al riposo lungo: al 20′ Stella Rossa conduce 53-31.

Baron si sblocca per il +25, continua ad esserci una sola squadra in campo. Bayern letteralmente non pervenuto (63-37 al 25′) con il coach che inserisce solo ora Flaccadori, per provare a scuotere i suoi in attacco. L’italiano segna 5 punti ma la bomba di Jenkins chiude il quarto: al 30′ i serbi avanti 71-46.

Punter guida i suoi al massimo vantaggio sul +34 (87-53 al 36′) poi il Bayern recupera qualcosina e chiude con una sconfitta pesantissima in terra serba: la Stella Rossa domina e vince 93-63.

Belgrado: Brown 15, Lazic 6, Kuzmic 9, Baron 10, Simanic 2, Punter 15, Davidovac 13, Stimac 13, Jagodic Kuridza 7, Jenkins 3, Jovanovic, Dobric

Monaco: Dedovic, Lo 6, Lucic 11, Huestis, Monroe 20, Zipser 6, Nelson, Koponen 6, Lessort 2, King, Radosevic 5, Flaccadori 5

