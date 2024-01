Eurolega 18ª giornata: ancora Lundberg decisivo! Tripudio Virtus Bologna che vince in rimonta sul Bayern

In una Virtus Segafredo Arena tutta esaurita, Bologna ospita il Bayern Monaco per cercare di difendere il secondo posto in Eurolega mentre i bavaresi vogliono vincere per mantenere la scia delle squadre in lotta playoffs. Venerdì poi le V Nere saranno impegnate in trasferta contro l’altra tedesca, l’Alba Berlino.

QUINTETTO VIRTUS: Hackett, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Dunston

QUINTETTO BAYERN: Edwards, Bolmaro, Bonga, Ibaka, Booker

Hackett parte forte con tre triple nei primi 15 punti della Virtus, ma dall’altra parte risponde Carsen Edwards con 8 personali. Ibaka e Francisco poi danno una mini-spallata alla Virtus andando a +5, ma la tripla all’ultimo secondo di Pajola fissa il punteggio del primo quarto sul 22-24 Bayern.

Ibaka vola subito in doppia cifra, Obst fissa il +6, ma un grande Lundberg con un 7-0 personale permette a Bologna di ritornare avanti e costringe coach Laso al timeout. Una sfuriata di Bolmaro accende Edwards che, con 8 punti e un assist, spinge il Bayern in un contro-break di 13-5 con cui riscrive il nuovo massimo vantaggio. La tripla di Polonara dà ossigeno a Bologna e manda tutti all’intervallo sul 42-46 di metà gara.

Carsen Edwards riparte da dove aveva finito segnando dall’arco e in and-one, mentre la Virtus Bologna si àncora a Shengelia. Non basta però per diminuire lo svantaggio (52-59 al 25′). In una frazione molto nervosa, i veterani bianconeri riescono a subire molti falli sfruttando il bonus: molti viaggi in lunetta quindi permettono alle Vu Nere di restare faticosamente a contatto. Obst e Francisco tengono avanti i bavaresi, ma solo di 4 lunghezze: al 30′ Bayern conduce 65-69.

La terza tripla di Obst è un’altra pugnalata per la Virtus, che sprofonda subito a -8 ad inizio ultimo quarto. Dopo il timeout è però Hackett a guidare i suoi, che ancora una volta tornano a contatto fino al -1. Una bell’azione corale del Bayern, tuttavia, libera nell’angolo Obst, che non sbaglia (73-77 al 34′). Belinelli infila una delle sue triple fuori equilibrio, poi Cordinier segna 5 punti in fila per riportare incredibilmente avanti la Virtus, poi ancora Beli dalla lunetta mette due possessi di vantaggio. Booker segna, ma ecco che arriva “clutch” Lundberg: jumper del +4 e partita chiusa. Bonga segna il 85-83 finale, ma non c’è più tempo e scoppia la festa della Virtus Bologna per un’altra grande vittoria in Eurolega!

Basketball is a simple game. 10 men chase a ball for 40 minutes and at the end @IffeLundberg wins it 🔥😎#AmarsiAncora pic.twitter.com/mqgOR14yl5 — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) January 3, 2024

MVP Basketinside.com: Tornike Shengelia con 18 punti, 5 rimbalzi, 3 assist, 2 rubate e 7 falli subiti

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – FC BAYERN MONACO 85-83 (22-24, 42-46, 65-69)

BOL: Hackett 15, Belinelli 16, Cordinier 11, Shengelia 18, Dunston 4, Pajola 8, Zizic 1, Lundberg 9, Abass, Polonara 3, Lomazs NE, Mascolo NE. All: Banchi

BAY: Edwards 22, Bolmaro 5, Bonga 5, Ibaka 15 (13 rimbalzi), Booker 6, Francisco 12, Weiler-Babb 4, Obst 12, Lucic, Giffey, Brankovic, Radoncic 2. All: Laso