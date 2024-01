Eurolega 18ª giornata. Esordio vincente per Trinchieri, la Stella Rossa fa il colpo, vincono Maccabi e Partizan

Il 2024 di Eurolega si apre con un double round che coincide con la 18ª giornata. Oltre alla sfida tra Olympiacos e Olimpia Milano il programma del martedi ha visto l’esordio vincente sulla panchina dello Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri che batte l’Alba Berlino davanti ai 14mila spettatori della Zalgirio Arena. Il colpo di giornata lo mette a segno però la Stella Rossa che va a violare per la prima volta in questa stagione il campo del Fenerbahce. Serata nera per le francesi con il Monaco sconfitto dal Maccabi mentre l’Asvel di Pozzecco non è mai in partita e perde in casa del Partizan.

Il nuovo Zalgiris di Andrea Trinchieri vince contro l’Alba Berlino dopo una partita tenuta in mano ma senza dare il colpo del k.o ai tedeschi. I lituani prendono il vantaggio nel secondo quarto dopo aver chiuso sotto di tre punti il primo (22-25). A metà gara il punteggio è 48-41 con lo Zalgiris che sembra in controllo. Nel terzo quarto i locali vanno anche in doppia cifra ma hanno la colpa di non chiudere il match. L’Alba rientra in carreggiata e nell’ultimo periodo riesce a impattare a quota 68 a 5′ dalla fine. Evans (13), Dimsa (12) e Ulanovas (10) tengono i lituani avanti. Zalgiris a +3 a 40″ dalla fine con l’Alba che spreca il possesso decisivo con Brown che commette fallo in attacco. Ulanovas e Dimsa ai liberi fissano il punteggio sul 77-71 finale regalando a Trinchieri la prima gioia nella sua nuova avventura. Lo Zalgiris chiude così la striscia negativa che durava da 6 giornate, terzo k.o consecutivo per l’Alba che non ha mai vinto lontano da casa.

Il Fenerbahce ferma la sua serie positiva davanti alla Stella Rossa convinta, precisa e trascinata da un ottimo Bolomboy. Prima sconfitta interna in Europa per i turchi e primo stop per coach Jasikevicius per merito dei serbi che inseguono nel primo quarto (26-18) e poi subiscono solo 9 punti nel secondo periodo chiudendo a -1 all’intervallo (35-34). C’è grande equilibrio nel terzo quarto con squadre in perfetta parità all’ultima pausa (57-57). Negli ultimi 10′ di gioco ecco l’accelerata della Stella Rossa che va chiudere sul 75-86 ottenendo il suo secondo risultato positivo consecutivo fuori casa. 24 punti, 8/9 dal campo, 8/10 ai liberi, 6 rimbalzi e 8 falli subiti per Bolomboy che ha guidato i serbi insieme a Giedraitis (19 punti e 7 rimbalz) e Hanga (12 punti e 4 rimbalzi). Per il Fenerbahce ci sono 21 punti con 3/3 da tre punti e 9 rimbalzi per Hayes-Davis, 14 di Wilbekin, 11 di Motley.

Quarta vittoria nelle ultime cinque gare per il Maccabi Tel Aviv che all’Aleksandar Nikolic Hall supera il Monaco in una sfida in pura chiave playoff. Gli israeliani sfruttano a dovere la buona serata di Bonzie Colson autore di 27 punti con 9/10 da due e 2/3 da tre punti a cui ha aggiunto 5 rimbalzi e 2 recuperi. Primo tempo del Maccabi che conduce 22-12 al 10′ e 49-35 alla pausa lunga. Il Monaco cerca di scuotersi nella ripresa ma riesce soltanto ad accorciare le distanze. A -3 dalla fine il Maccabi è avanti 80-73 e un break di 9-0 chiude ogni discorso. Baldwin, Brown dalla lunetta e l’MVP Colson mandano i gialli di Katash sull’89-73 a -1’42” dalla fine e serve a poco lo scatto finale dei francesi che riducono sull’89-80 prima del 93-83 con cui il Maccabi inanella l’undicesima vittoria della sua ottima Eurolega. Per il Monaco arriva la 3a sconfitta nelle ultime cinque uscite europee.

A chiudere il quadro del primo martedi del 2024 c’è la vittoria del Partizan Belgrado ai danni dell’Asvel Villeurbanne con i valori della classifica ampiamente ribaditi. Tornano alla vittoria i serbi dopo un doppio k.o (6 successi negli ultimi 8 incontri) mentre la squadra di Gianmarco Pozzecco ingoia il decimo k.o consecutivo. Primi tre quarti di chiara marca belgradese e solo nel finale l’Asvel riesce a trovare il guizzo che serve soltanto a ridimensionare lo scarto. Dopo il 23-17 del 10′ la squadra di Obradovic conduce 50-31 all’intervallo allungando sul 69-45 al 30′. Conti ormai chiusi con i padroni di casa che rallentano nell’ultimo quarto consentendo ai francesi di ridimensionare lo scarto finale (90-77).