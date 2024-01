Eurolega 18ª giornata: Il Barcelona si prende il Clasico! Vesely stende il Real Madrid

Anche il primo Clasico del 2024 non tradisce le attese. Al Palau Blaugrana il Barcelona si prende la sfida numero 36 in Eurolega contro il Real Madrid e si prende due punti che permettono di mantenere il passo della scatenata Virtus Bologna. E soprattutto si inietta tonnellate di fiducia dopo aver reso meno alieni i Blancos di Mateu.

Una vittoria maturata nel secondo tempo dopo aver resistito all’ottima partenza dei madrileni trascinati da Musa. Un parziale di 12-3 a inizio di terzo quarto ha lanciato la squadra di Grimau ma il Real ha saputo reagire subito e molto bene chiudendo la frazione avanti di 2 punti, lo stesso margine che aveva all’intervallo.

Il break decisivo arriva allora nei primi 4′ di ultimo periodo con Laprovittola a dirigere l’orchesta e Vesely sublime finalizzatore (alla fine 27 punti e 12/18 dal campo) per il 14-0 in favore dei padroni di casa con il 74-62 al 34′. Il Real segna il primo canestro del quarto periodo a -5’23” con un gioco da tre punti di Campazzo e cerca di riemergere. Hezonja segna il -6 (74-68) ma il Barca adesso tiene con una grande difesa. Gli ultimi 2′ arrivano con il Barcelona avanti 80-73. A -1’24” Laprovittola realizza il nuovo +10 con la tripla del 83-73 che sa ormai di vittoria per i locali. Musa, un po’ sparito dopo l’eccezionale primo quarto da 13 punti e 4/5 da tre, riporta il Real sotto 83-78 ma mancano solo 50″ con gli errori di Satoransky e Hezonja che non faranno cambiare il punteggio.

Real sconfitto dopo 6 vittorie di fila. Il Barca vince la sua ottava partita in casa (solo Milano ha finora espugnato il Palau Blaugrana) e pareggia il bilancio del Clasico in Eurolega ora 18-18.

FC Barcelona-Real Madrid (21-25, 24-22, 15-15, 23-16)

FC Barcelona: Da Silva 2, Pauli, Vesely 27, Brizuela 3, Kalinic 13, Satoransky 2, Hernangomez 6, Laprovittola 11, Parker 10, Nnaji, Jokubaitis 4, Parker 7. Coach: Grimau

Real Madrid: Causeur 2, Abalde 3, Campazzo 6, Hezonja 16, Alocen, Rodriguez 7, Poirier 6, Tavares 6, Llull 9, Yabusele, Ndiaye 4, Musa 19. Coach: Mateu

MVP Basketinside.com: Jan Vesely