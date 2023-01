EuroLega, 18ª giornata: il Teodosic show non basta alla Virtus, lo Zalgiris Kaunas espugna Bologna

Primo impegno settimanale in questo doppio turno casalingo di Eurolega per la Virtus Bologna che ospita lo Zalgiris Kaunas del nuovo arrivato Achille Polonara. La Virtus prova a ribaltare il -3 subito alla Zalgirio Arena.

QUINTETTO VIRTUS: Lundberg, Hackett, Ojeleye, Mickey, Jaiteh

QUINTETTO ZALGIRIS: Dimsa, Brazdeikis, Ulanovas, Hayes, Smits

Parte forte la squadra lituana che vola subito sul 4-12 dopo 5′ con la Virtus che trova solo un canestro dal campo con Ojeleye. Il timeout di Scariolo non ferma il flusso offensivo lituano che permette di andare sul 6-20. L’entrata di campo di Weems e Teodosic dà energia alle Vu Nere che tornano subito la doppia cifra di ritardo, ma il tap-in di Butkevicius sulla sirena fissa il punteggio del primo quarto sul 13-24 Zalgiris.

Milos e Jaiteh riportano la Virtus fino al -7 dando speranza ai padroni di casa, anche se Ulanovas trova due fiammate di puro ossigeno per lo Zalgiris (28-36 al 16′). Da lì in poi però la Virtus concede solo un canestro su azione – pure contestato a Brazdeikis – nei restanti minuti del secondo periodo accorciando le distanze fino al 36-40 di metà gara.

Ad inizio terzo quarto la Virtus torna nel torpore dei primi 15′ fino alle triple di Hackett e Teodosic che scuotono l’attacco bianconero e riportano i ragazzi di Scariolo a -4 (50-54 al 26′). Pajola infuoca la Virtus Segafredo Arena, poi Milos risponde ad Ulanovas e la Virtus è a -1. Il terzo periodo si chiude in perfetta parità a quota 60.

La Virtus fatica anche all’inizio dell’ultimo periodo, ma un Teodosic incontenibile (già in doppia doppia con gli assist) mette in moto – nuovamente – l’attacco virtussino. Dall’altra parte Smits è indemoniato e tiene avanti i lituani che al 36′ guidano sul 66-72. La Virtus è solo Milos Teodosic e quando non segna o fa segnare lui, gli altri bianconeri non trovano la via del canestro. Kaunas amministra e porta a casa una vittoria importante nella corsa all’ottavo posto.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – ZALGIRIS KAUNAS 77-87 (13-24, 36-40, 60-60)

BOL: Pajola 6, Bako 7, Jaiteh 9, Lundberg 3, Shengelia 4, Hackett 6, Mickey 3, Weems 7, Ojeleye 11, Teodosic 21 (12 assist), Belinelli NE, Cordinier NE.

ZAL: Taylor 10, Lekavicius 2, Hayes 2, Smits 17, Birutis 5, Brazdeikis 17, Polonara 2, Dimsa 4, Butkevicius 13, Ulanovas 15, Lukosiunas NE, Kalnietis NE.

MVP: Rolands Smits con 17 punti, 8 rimbalzi, 4 assist e 26 di valutazione