EuroLega, 18ª giornata: Punter “mata” Villeurbanne, la Stella Rossa chiude una super rimonta

LDLC ASVEL VILLEURBANNE 80-83 STELLA ROSSA BELGRADO (30-13, 19-17, 16-34, 15-19)

La Stella Rossa supera Villeurbanne con una superba rimonta nei due quarti finali, conclusa dalla bomba a fil di sirena di Kevin Punter. Tanto da recriminare per i francesi, partiti fortissimo (30 punti e ottime percentuali nel primo quarto) e letteralmente travolti dalla reazione nel terzo quarto della Stella Rossa (16-34). I serbi rientrano dal -19, vanno a +7 a 2′ dalla fine ma subiscono la reazione di orgoglio dell’Asvel e devono giocarsi la partita all’ultimo possesso, risolto dalla bomba di Punter. Quarta vittoria consecutiva in EuroLega per la squadra di Sakota.

La cronaca: partenza razzo dei padroni di casa, che in apertura piazzano subito un break di 9-0 che stordisce i serbi. Brown dalla lunetta segna il primo punto degli ospiti, ancora dentro al vortice di energia dei francesi, che continuano a spingere trovando anche il +17 (22-5) con la tripla di Payne. Il tutto tirando con l’87% dal campo. Il buon impatto di Stimac – a quota 13 con 6\6 dal campo – aiuta l’attacco di Sakota a rimettersi in moto (34-23 al 13′), in un match che continua però a sorridere ai giocatori del presidente Parker, presto di nuovo a +17 (44-27) sulla seconda bomba di serata di Payne. Con il 2+1 del prospetto Maledon i francesi aggiornano il massimo vantaggio a +21 (49-28), ridotto dall’ex Trento Jovanovic al +19 (49-30) che scorta le squadre all’intervallo.

La Stella Rossa esce dagli spogliatoi con molta più intensità, trova la prima tripla di serata con Brown (49-35) e lima con regolarità lo svantaggio, riuscendo ad abbattere la doppia cifra di svantaggio con il libero, successivo al fallo tecnico comminato a coach Mitrovic, convertito da Baron (52-43). Con la bomba di Dobric la Stella Rossa tocca il -7 (55-48), Taylor risponde ma l’inerzia della partita è ora tutta dalla parte dei belgradesi, capaci di toccare il -1 (65-64) nell’ultimo possesso del terzo quarto con la prima tripla di serata di Kevin Punter. Spinto dai punti di Maledon e Payne (a quota 17), Villeurbanne riesce a difendere il suo esiguo vantaggio nei primi minuti di ultimo quarto (72-70). I liberi di Punter danno il primo vantaggio della partita alla Stella Rossa, mentre l’attacco di Villeurbanne è in rottura prolungata – quasi 5′ di digiuno – e Stimac piazza, all’alba del 38′, la tripla che allunga a due possessi pieni il vantaggio degli ospiti (73-79). L’ultimo minuto infiamma di nuovo la partita: Lomasz trova la bomba del -2 (78-80), Lighty pareggia a 15” dalla sirena, e nell’ultima azione Kevin Punter manda a bersaglio la tripla che mata Villeurbanne. Vince la Stella Rossa 80-83.

LDSC VILLEURBANNE: Taylor 5, Jekiri 6, Kahudi 5, Maledon 13, Lomazs 14, Galliou, Noua 3, Jean-Charles 6, Diot, Lighty 11, Strazel, Payne 17.

STELLA ROSSA BELGRADO: Kuzmic, Punter 18, L. Brown 13, Davidovac 9, Lazic 1, Baron 5, Dobric 6, Gist 2, Jadogic – Kuridza 2, Simanic, Jovanovic 6, Stimac 21.