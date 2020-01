EuroLega, 18ª giornata: Shved non basta, lo Zenit vince in casa del Khimki

Khimki Mosca – Zenit San Pietroburgo 81-83 (15-16, 37-36, 48-61)

Quintetto Khimki: Jovic, Shved, Timma, Booker, Jerebko

Quintetto Zenit: Khvostov, Zubkov, Ponitka, Voronov, Iverson

Booker e Shved confezionano i primi 10 punti del Khimki, ma Voronov tiene lì gli ospiti. I gialloblù di casa non segnano dal campo per quasi tre minuti e lo Zenit sorpassa con Ponitka e Thomas, prima che il libero di Gill fissi il punteggio del primo quarto sul 15-16 Zenit.

Nel secondo quarto San Pietroburgo prova ad allungare ma il Khimki tiene (20-22 al 12′). Il parziale è dietro l’angolo e lo Zenit scappa a +9 con Thomas ed Albicy. I padroni di casa non si scompongono e con Shved, Timma e Jerebko mettono insieme un controparziale di 12-3 che permette il riaggancio (32-32 al 17′). Il lettone segna la bomba del +3 ma poi Khvostov dalla lunetta fissa il 37-36 di metà gara in favore del Khimki.

In apertura di secondo tempo, un Khimki impreciso viene travolto da uno Zenit che va il doppio: Hollins infila due triple, poi Thomas segna altri 5 punti, Iverson e Abromaitis vanno a bersaglio per un 16-3 che spinge avanti lo Zenit in doppia cifra (44-54 al 25′). Arriva un gancetto di Gill, ma Iverson con 3 liberi fissa il +11 esterno. Zubkov si iscrive a referto con la tripla del massimo vantaggio: lo Zenit San Pietroburgo guida al 30′ per 48-61.

Abromaitis apre con la bomba del +16, poi Timma firma un personale 6-0 per dare speranza al suo Khimki: tuttavia la sesta palla persa di Shved regala altri tre punti a Thomas (54-67 al 32′). Jovic si sblocca solo ora, poi Shved e Jerebko lo seguono per il 10-0 Khimki: la partita è incredibilmente riaperta a 4′ dal termine! Lo Zenit risponde, ma Shved ora è una furia, ma Hollins non è da meno e con 5 punti e un assist riporta i suoi a tre possessi di vantaggio (68-76 al 37′). Shved da solo per il -4, ma Hollins e Ponitka rispondono immediatamente. Evans non trema ai liberi, Shved tocca quota 30 ma ormai è troppo tardi. Jerebko sulla sirena fissa il -2 finale, con lo Zenit che vince la sua quinta partita in EuroLega. Il punteggio finale è di 81-83.

MVP Basketinside.com: Thomas guida i suoi per tre quarti, ma il nostro voto va a Hollins decisivo nel finale! Per lui 15 punti, 3 rimbalzi, 3 assist e 3 rubate

Khimki: Jovic 2, Shved 30, Timma 17, Booker 8, Jerebko 10, Kramer 2, Gill 7, Karasev, Evans 5, Bertans, Monia, Zaytsev NE

Zenit: Khvostov 2, Zubkov 3, Ponitka 12, Voronov 4, Iverson 9, Albicy 6, Thomas 20, Hollins 15, Ponkrashov 1, Pushkov 3, Abromaitis 8, Renfroe NE

