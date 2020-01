EuroLega, 18ª giornata: Thompkins e Rudy Fernandez guidano il Real Madrid contro lo Zalgiris

Notte di EuroLega a Madrid, dove i padroni di casa accolgono lo Zalgiris Kaunas di Saras Jasikevicius. I madrileni sono ancora senza Sergio Llull e Anthony Randolph mentre KC Rivers ritorna a Madrid dopo aver vinto un EuroLega con i blancos.

QUINTETTO REAL MADRID: Campazzo, Causeur, Thompkins, Mickey, Tavares.

QUINTETTO ZALGIRIS KAUNAS: Walkup, Rivers, Hayes, Ulanovas, Landale.

PRIMO QUARTO:

Parte bene lo Zalgiris, sfruttando una super pressione che porta a numerose palle recuperate. Il Real Madrid accusa il colpo, ma reagisce subito con una doppia arma già vista la scorsa settimana a Lyon. Quintetto alto e zona 2-3 in difesa. Obbiettivo subito centrato, ritmo dello Zalgiris spezzato e attacchi fluidi che riportano avanti i madrileni. Il primo quarto si conclude con il +2 per il Real Madrid, di fronte ad un ottimo Zalgiris.

SECONDO QUARTO:

Il secondo quarto? Rudy Fernandez show! La guardia spagnola continua nel suo strepitoso momento di forma, soprattutto al tiro da 3 punti. 4 su 5 per Rudy dalla lunga distanza e accelerata super per il Real Madrid. In un amen, gli spagnoli sono già in doppia cifra di vantaggio. Lo Zalgiris, come il suo allenatore, non molla mai e rincorre un Rudy Fernandez indemoniato. La guardia del Real Madrid segna 17 punti nel secondo quarto che si conclude con i padroni di casa sul +6.

TERZO QUARTO:

Walter Tavares e Trey Thompkins sono i più positivi in casa Real Madrid, tutto sotto la maestosa regia di Facundo Campazzo. Nonostante un’ottima prestazione, i padroni di casa non riescono a scappare. Lo Zalgiris non molla e resta attaccato alla partita. I lituani si aggrappano al trio Walkup – Rivers – Lekavicius, particolarmente ispirato soprattutto dalla lunga distanza. A 10 minuti dal termine, +9 Madrid.

ULTIMO QUARTO:

Il Real, forse con troppa tranquillità, sottovaluta il pericolo Zalgiris. I lituani tornano vicinissimi, a soli 6 punti di distacco dai campioni di Spagna. Nella difficoltà, Trey Thompkins è l’uomo dei tiri difficile. L’americano segna da 3, ricacciando gli uomini di Jasikevicius a debita distanza a metà ultimo quarto. Nel finale, sono sempre le triple di Thompkins a chiudere l’incontro. Un Real Madrid cinico e concentrato, regola uno Zalgiris che lotta per tutti i 40 minuti ma nulla può contro una squadra attrezzata per arrivare fino in fondo.

REAL MADRID – ZALGIRIS KAUNAS 88-82 (20-18, 27-23, 21-18, 20-23 )

MVP BasketInside – Trey Thompkins

REAL MADRID:

ZALGIRIS KAUNAS:

PROGRESSIVI: 20-18, 47-41, 68-5