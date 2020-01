EuroLega, 18ª giornata: Olympiacos, ritorno alla vittoria. Il Valencia cade in casa

Nella 18ª giornata di EuroLega, l’Olympiacos Pireo dà segni di vita e conquista un’importante vittoria a Valencia, frenando la corsa ai playoff della formazione iberica e prendendosi una boccata d’ossigeno dopo tre sconfitte consecutive e cinque nelle ultime sei gare.

La squadra di Kemzura, il tecnico lituano fortemente in discussione in questi giorni, ha prevalso per soli due punti, 93-91, al termine di una partita a lungo incerta e decisa da un preziosissimo rimbalzo offensivo di Printezis su due errori ai liberi di Papanikolaou a 7 secondi dalla sirena. Il numero 15 ellenico subisce fallo e trasforma i liberi in due punti determinanti per il successo corsaro in quel di La Fonteta.

I greci hanno offerto una buona prova collettiva nonostante le assenze di Cherry e Reed e un Milutinov non al meglio. Cinque gli uomini in doppia cifra: Printezis (18 punti), Vezenkov (17), Papanikolaou (15), Paul (12) e Spanoulis (10).

Il Valencia, a parte brevi frangenti, si è trovato a lungo a inseguire ma senza mai crollare: i migliori tra i “pipistrelli”, privi di Loyd e Tobey, sono stati il veterano San Emeterio, autore di 23 punti, e il giovane Marinkovic, 20 per lui e un grande ultimo quarto in cui i padroni di casa, dopo essere rientrati da uno svantaggio di dieci lunghezze maturato nel terzo periodo, erano riusciti anche a portarsi in vantaggio, prima di cedere nel finale ma tenendo in scacco gli ospiti fino all’ultimo secondo.

QUINTETTO VALENCIA: Van Rossom, San Emeterio, Sastre, Labeyrie, Dubljevic

QUINTETTO OLYMPIACOS: Koniaris, Spanoulis, Vezenkov, Papanikolaou, Milutinov

VALENCIA – OLYMPIACOS PIREO 91-93 (16-16; 36-39; 63-70)

TABELLINO VALENCIA: Colom 9, Marinkovic 20, Ndour 6, Abalde 1, Van Rossom 11, Motum, Dubljevic 2, Vives 6, San Emeterio 23, Sastre 1, Doornekamp 10. All. Ponsarnau

TABELLINO OLYMPIACOS: Rochestie 7, Baldwin IV 2, Paul 12, Charalampopoulos dnp, Koniaris 8, Spanoulis 10, Milutinov, Vezenkov 17, Printezis 18, Papanikolaou 16, Rubit 3. All. Kemzura

PARZIALI: 16-16; 20-23; 27-31

BASKETINSIDE MVP: Georgios Printezis