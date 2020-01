EuroLega, 19ª giornata: Hilliard è decisivo, il CSKA Mosca ferma il Real Madrid

CSKA Mosca – Real Madrid 60-55 (14-21, 26-33, 43-43)

Big match in apertura della 19ª giornata di EuroLega tra CSKA Mosca, quarto a pari merito con il Maccabi e a soli due punti dal terzo posto del Barcelona, e Real Madrid che guida la classifica a braccetto con l’Efes ed è in una striscia aperta da 13 partite. Per i russi manca Hackett per infortunio, ma c’è il nuovo innesto Sant-Roos. Per i Blancos manca il lungo “sloveno” Anthony Randolph.

Quintetto CSKA: James, Hilliard, Kurbanov, Voigtmann, Hines

Quintetto Real: Campazzo, Causeur, Deck, Thompkins, Tavares

PRIMO QUARTO

Thompkins ripaga subito la fiducia di coach Laso che l’ha schierato titolare, infilando i primi 5 del match, poi pure Causeur segna dall’arco: il CSKA ancora a secco dal campo si ritrova già sotto 2-8 dopo soli tre minuti. James e Voigtmann smuovono il CSKA, ma due triple di Campazzo permette al Real di toccare il +7 (9-16 al 5′). James dall’arco, ma ancora i soliti Campazzo e Thompkins chiudono il primo quarto sul 14-21 Madrid.

SECONDO QUARTO

Come nel primo quarto, anche ora si apre con un 5-0 per il Real con Laprovittola e l’immortale Reyes; Koufos e Hilliard firmano il -8 ma si fa fatica a segnare in questo secondo periodo, con il CSKA che addirittura è 5/20 da due. Laprovittola da fuori per il 18-29 al 15′ ma la partita è ora brutta, con tanti errori – sette palle perse a testa – da entrambe le parti. Il CSKA prova a riavvicinarsi tirando con precisione i liberi e a metà gara è solamente sotto di sette, tirando con un pessimo 7/27 dal campo: a metà gara il Real conduce 26-33.

TERZO QUARTO

I Blancos sono rimasti negli spogliatoi perché per 5′ non segnano mai, mentre dall’altra c’è solo Mike James: segna 8 punti e porta avanti i suoi (34-33 al 25′). Sant-Roos segna i suoi primi punti, poi Thompkins sblocca il Real con un and-one prima pareggia a quota 36 e poi riporta avanti i suoi. A fine quarto Campazzo e Hilliard si scambiano le triple, al 30′ il risultato è sul 43-43.

QUARTO QUARTO

Sant-Roos ora è un fattore, con punti, rubate e assist, per il resto è una lotta! Taylor da 3, ma Hines con due schiacciate tiene avanti il CSKA a metà ultimo quarto (53-50 al 35′). James tira fuori una magia in avvicinamento, la tripla di Thompkins fa in-&-out, dall’altra parte Tavares stoppa un layup di Hilliard e in contropiede Deck per il -1 (55-54 a 1’21” dal termine). Non si segna fino alla tripla in transizione di Hilliard per il +4 russo a 38″ dalla fine! Hines prima ruba palla a Llull e poi fa 2/2 ai liberi (era 17/34 in stagione) toccando la doppia cifra. Termina 60-55 per il CSKA Mosca in una partita dal punteggio bassissimo!

MVP Basketinside.com: Kyle Hines con giocate decisive nell’ultimo periodo che spesso non finiscono nel tabellino: alla fine chiude con 10 punti e 6 rimbalzi con 4/7 da 2 e 2/2 ai liberi

Mosca: James 19, Hilliard 14, Kurbanov 4, Voigtmann 3, Hines 10, Ukhov, Bolomboy 2, Antonov, Vorontsevich, Sant-Roos 4, Koufos 4, Baker. All. Itoudis

Madrid: Campazzo 11, Causeur 3, Deck 4, Thompkins 14, Tavares 2, Taylor 3, Laprovittola 8, Reyes 3, Llull 6, Mickey 5, Carroll 2, Mejri NE. All. Laso

Per ulteriori news e recap del basket europeo seguite la nostra sezione.