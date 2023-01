EuroLega, 19ª giornata: Milano ci prova, ma lo Zalgiris è superiore

Milano subisce una nuova sconfitta senza mai essere stata in vantaggio in EuroLega, stavolta tra le mura amiche a opera dello Zalgiris. I biancorossi ci hanno messo tutta la buona volontà che avevano, ma, a oggi, Milano è una squadra che non è in grado di reggere l’intensità fisica e mentale dell’EuroLega. Dal punto di vista fisico, l’energia e la velocità necessarie ci sono solo a sprazzi, e da quello mentale c’è indubbiamente la voglia di uscire dal momento difficile, ma si percepisce chiaramente la paura che attanaglia i giocaori quando hanno la palla in mano. Ci sono stati dei buoni momenti per Milano, ma a essi non è stata data continuità, così non poteva esserci scampo nell’arco dei 40 minuti. Il tentativo di rimonta nell’ultimo quarto non lo menzioniamo perché chiaramente frutto del rilassamento avversario, e, anche se lo Zalgiris ha tremato nell’ultimo minuto, il vantaggio non l’ha mai perso.

Lo Zalgiris ha messo in campo la solidità e la lucidità mentale che servivano, e ha avuto una sufficiente profondità in termini di rendimento anche di chi usciva dalla panchina. Niente di straordinario, in realtà, ma l’EuroLega è questa e una Milano così, semplicemente, non può starci.

Quintetto Milano: Davies, Melli, Baron, Ricci, Hall

Quintetto Zalgiris: Hayes, Smits, Brazdeikis, Dimsa, Ulanovas

La differenza di taglia fisica tra i due quintetti è evidente, a favore degli ospiti, ma Milano parte con l’idea giusta di cercare un gioco basato sulle manovre perimetrali e sui tagli dal lato debole, ma soprattutto ha l’approccio corretto, perché lotta bene su ogni pallone vagante fin da subito. Lo Zalgiris, ovviamente, cerca invece di avvicinarsi il più possibile a canestro, ma lo fa con manovre statiche e la difesa milanese non si fa intimidire. Purtroppo per Messina, però, i suoi si muovono troppo lentamente e la difesa lituana non fa affatto fatica a coprire tutti gli spazi utili. Così, a metà della prima frazione, ci sono già due possessi di vantaggio esterno sul 4-9, e, poco dopo, aumentano a tre sul 6-14, con Smits subito protagonista. Nel momento in cui Milano non crea vantaggi con movimenti senza palla e con il giro della stessa, visto che, come detto, entrambe le cose avvengono a velocità troppo, troppo lenta, i giocatori sono costretti a ricorrere al tiro da fuori, e non essendo esso figlio di azioni ben costruite, ma bensì un obbligo, finisce quasi sempre per uscire. Allora Milano prova con avvicinamenti a canestro dinamici, prima con Davies che parte da lontano in palleggio, e poi con due transizioni il cui terminale è Luwawu-Cabarrot, ma il risultato in termini di punti è zero. Anche Tonut prova a sprintare verso il ferro ricevendo in modo dinamico sul taglio dal lato debole, e arrivano zero punti uguale. Allora Thomas prova a mettersi in post basso, come piace a lui, ma lo fa in modo così molle che è impossibile passargliela, e così Mitrou-Long deve tirare da tre e, indovinate un po’, sono sempre zero punti. Lo Zalgiris non riesce ad approfittare pienamente della situazione perché, in difesa, Milano si sbatte certamente di più, ma arriva comunque sul 6-19 e il quarto si chiude sul 9-19. Milano non è semplicemente in grado di creare un mismatch e nemmeno di crearsi spazi nell’attaccare il ferro.

I padroni di casa riescono a lucrare un paio di falli a inizio secondo quarto, ma manca ancora la necessaria continuità offensiva, ed è un peccato, perché non si può dire che i biancorossi non si impegnino, ma quando hanno la palla sono davvero poco convinti, sempre che siano attanagliati dalla paura, e invece, quando la palla ce l’hanno gli avversari, hanno tutta un’altra grinta, quindi, evidentemente, non è la voglia che manca, ma è proprio la tranquillità. Lo Zalgiris mantiene tranquillamente la doppia cifra di vantaggio, e Milano non affonda ulteriormente grazie a un paio di canestri di puri nervi di Tonut e Hines. L’ex Reyer, di colpo, si accende e ci crede anche in fase offensiva, coi compagni che lo cercano a ogni possesso perché ne riconoscono la leadership in questo momento. Il gioco milanese migliora notevolmente, non sempre la palla entra ma certamente c’è più qualità, e anche quando Messina lo toglie, la squadra ha un’energia diversa, ed è il numero 7 ad averla trasmessa, e infatti il coach lo rimette in campo quasi subito. A metà frazione il punteggio è di 20-26, e Milano è più che mai viva e in partita. Due lay up ben costruiti di Baron e dello stesso Tonut escono in modo sfortunato, ma Milano non smette di lottare e di metterci intensità, ed è vero che lo Zalgiris mantiene un discreto vantaggio grazie al buon momento di Hayes, ma se i padroni di casa giocheranno sempre così, non rimarranno in svantaggio ancora per molto. Si va all’intervallo lungo sul 27-37, ma l’Olimpia non deve farsi intimidire dal punteggio, ma capire di essere sulla strada giusta e crederci.

Zalgiris Kaunas twitter

La tripla dal palleggio di Ulanovas era esattamente quello che non ci voleva per iniziare la ripresa; Baron risponde per le rime ma la sensazione è che, fin dalla parte finale del primo tempo, lo Zalgiris abbia preso le misure alla difesa milanese e, per gli uomini di Messina, rischia di innescarsi quel pericoloso meccanismo per cui meno si riesce a difendere, meno si è convinti anche in attacco. Hayes è ormai un’iradiddio, Ulanovas legge la difesa come un libro aperto e la conseguenza è anche che, in attacco, l’Olimpia regredisce al primo quarto. Messina ci riprova con Tonut, ma gli ospiti hanno troppe armi e arrivano al massimo vantaggio di 34-49 a metà frazione. Siccome poi, come ben noto, la sfortuna ci vede benissimo, tutti i tiri che sembrano lì lì per entrare, irrimediabilmente escono, e non stiamo dicendo che Milano sia sotto per via della malasorte, ma magari almeno un paio di volte quei tiri potrebbero anche entrare, e invece no. Tonut è sempre il più attivo dei suoi, ma lo Zalgiris è solido e sufficientemente profondo e quando anche Polonara si iscrive a roster con la tripla del 40-56 e subito dopo Mitrou-Long ne sbaglia una con metri di spazio, la sensazione è che siano già partiti i titoli di coda. Il quarto si chiude sul 40-59.

I padroni di casa, però, non ci stanno, e nella prima metà dell’ultimo quarto tengono lo Zalgiris a secco, segnando a loro volta 10 punti. Il pubblico si infiamma, i giocatori sembrano rinati di colpo, e gli ospiti sono chiaramente sorpresi. I biancoverdi si salvano da un’ulteriore rimonta grazie a svariati rimbalzi offensivi grazie ai quali possono far scorrere il tempo, e poi i soliti Hayes e Ulanovas segnano canestri importanti per mantenere la doppia cifra di vantaggio. Baron, comunque, prova a suonare la carica per il 56-63 a 2’ dal termine, e la squadra lo segue dando davvero tutto. A 1’ dal termine, Milano ha la palla in mano sul 58-63, e ancora Baron mette un’altra tripla. Il forum è una bolgia, ma naturalmente ci pensa ancora Ulanovas, con una nuova tripla che potrebbe essere quella definitiva. I padroni di casa falliscono gli ultimi assalti e la partita termina sul 61-66.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – ZALGIRIS KAUNAS 61-66

TABELLINO MILANO: Davies 8, Thomas 5, Luwawu-Cabarrot 4, Mitrou-Long 3, Tonut 8, Melli 4, Baron 11, Ricci 5, Hall 9, Alviti ne, Hines 4, Voigtmann ne

TABELLINO ZALGIRIS: Taylor 2, Lekavicius 5, Hayes 16, Kalnietsi ne, Smits 13, Birutis 2, Lukosiunas ne, Brazdeikis 4, Polonara 3, Dimsa 2, Butkevicius 6, ulanovas 13

PARZIALI: 9-19, 18-18, 13-22, 21-7

PROGRESSIVI: 9-19, 27-37, 40-59, 61-66

BASKETINSIDE MVP: Edgaras Ulanovas