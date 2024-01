Eurolega 19ª giornata: Pozzecco e l’Asvel battono Trinchieri e lo Zalgiris! Il Fenerbahce stende il Maccabi

Inizia la seconda giornata di questa settimana di Eurolega con doppio turno. Noi qui seguiamo le altre partite della serata, mentre il derby di Belgrado e il big match Olympiacos – Monaco avrà i recap singoli che già trovate nel nostro sito.

FENERBAHCE ISTANBUL – MACCABI TEL AVIV 109-74 (22-22, 57-31, 80-48)

La partita di Istanbul – resa alquanto più complicata per noi spettatori da una scelta cromatica praticamente identica tra le due squadre – dura praticamente un quarto, dopodiché i padroni di casa volano nel secondo con un parzialone di 35-9 che chiude i conti già all’intervallo. Con questa vittoria il Fenerbahce si prende il quarto posto in classifica e risucchia il Maccabi nel mega gruppo che va appunto dal quarto all’undicesimo posto. Per il Maccabi si salva solo Colson, per gli altri è notte fonda. Nel Fener ben sei giocatori in doppia cifra, con Tyler Dorsey miglior marcatore con 21 punti e il 70% al tiro in soli 17′.

FEN: Dorsey 21, Motley 17, Papagiannis 14, Wilbekin 17, Hayes-Davis 11, Madar 10

MAC: Colson 13, Baldwin IV 13, Brown 10, Cleveland 8, Nebo 8

ASVEL VILLEURBANNE – ZALGIRIS KAUNAS 93-79 (23-17, 51-43, 72-59)

In questa partita da parte bassa della classifica, l’Asvel di coach Pozzecco porta a casa la terza vittoria stagionale in Eurolega ai danni di coach Trinchieri e del suo Zalgiris. L’Asvel guida praticamente tutta la gara, toccando anche il +18 a metà terzo periodo e poi controllando senza affanno fino al termine. Tra i francesi tre giocatori addirittura oltre i 20 punti, con l’ex “milanese” Luwawu-Cabarrot capace di metterne 27 con un solo errore al tiro, Fall con una doppia doppia da 22 punti e 12 rimbalzi per PIR totale di 36 e Paris Lee a 22 punti e 8 assist. Per Kaunas bene Evans con 21 punti, 5 assist e 4 rubate.

ASV: Luwawu-Cabarrot 27, Fall 22 (12 rimbalzi), Lee 22, Kahudi 8, Lauvergne 6

ZAL: Evans 21, Smits 13, Lekavicius 13, Dimsa 10