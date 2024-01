EuroLega, 19ª giornata: Virtus Bologna, a Berlino è un dominio dal primo all’ultimo minuto. Alba schiantato

La Virtus Bologna sfida l’Alba alla Mercedes Benz Arena di Berlino. Classifiche opposte per le due squadre, con la Virtus che nella parte altissima dietro solo all’ingiocabile Real Madrid mentre l’Alba Berlino occupa l’ultimo posto.

QUINTETTO ALBA BERLINO: Spagnolo, Brown, Bean, Wetzell, Thiemann.

QUINTETTO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Dunston.

Dopo qualche minuto di studio, la Virtus decide subito di alzare i giri del motore. Una super schiacciata di Bryant Dunston, da highlights, poi il parzialone degli ospiti. Altissime percentuali, in particolare da 3, dominio a rimbalzo e il duo Shengelia – Belinelli a creare scompiglio. Il tutto è un mix letale per l’Alba Berlino che segna solo 9 punti e ne subisce ben 26 in un primo quarto ai limiti della perfezione per la Virtus Segafredo Bologna.

Non diminuisce l’intensità e la concentrazione della Virtus, che ha in tutti i protagonisti chiamati in causa un grande apporto. Alessandro Pajola ad esempio, difende bene e in attacco è sempre più pericoloso anche dalla lunga distanza. Abi Abass segna due triple alla Belinelli, Ante Zizic e Rihards Lomazs trovano i primi punti della loro avventura in maglia Virtus. Il secondo quarto forse è anche meglio di un primo quarto già super. +21 all’intervallo lungo.

La Virtus trova subito la via del canestro ma questo è un Alba completamente differente. I tedeschi, consapevoli che è dura fare peggio del primo tempo mostrato, alzano i ritmi e trovano possessi veloci. Questo gioco favorisce il rientro dell’Alba Berlino che finalmente segna da 3 punti e si riavvicina alla Virtus. Bologna, nonostante un Dunston versione inusuale tiratore da 3 con due triple segnate, soffre la rimonta dei tedeschi. Thiemann, Brown e il lavoro sotto i tabelloni di Koumadje fanno male ad una Virtus che soffre ma resta oltre la doppia cifra di vantaggio.

Entra in campo con un piglio differente e più concentrata la Virtus in questo ultimo quarto, piazzando un nuovo break complice anche le numerose palle perse dell’Alba Berlino. I tedeschi ci provano nuovamente con Sterling Brown, bravo a trovare soluzioni dalla lunga distanza e con Khalifa Koumadje, torre di 223 cm che crea qualche problema di troppo alle V Nere. Coach Banchi è bravo però a non allentare la tensione e nel finale con il nuovo ingresso di Hackett, Cordinier e Shengelia sistema nuovamente il punteggio con un ampio scarto per la Virtus Bologna.

Grande prestazione della Virtus Bologna che domina a Berlino contro un Alba che lotta ma dimostra chiari limiti di fronte alla squadra italiana.



ALBA BERLINO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 68-83 (9-26, 18-22, 24-15, 17-20)

MVP BasketInside: B.Dunston

ALBA BERLINO: Spagnolo 13, Thiemann 13, Brown 12, Thomas 8, Wetzell 7, Koumadje 6, Mattisseck 5, Delow 3, Procida 1, Bean, Schneider.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Dunston 12, Shengelia 12, Lundberg 11, Hackett 10, Abass 9, Belinelli 9, Zizic 7, Pajola 6, Cordinier 3, Lomazs 2, Polonara 2.