EuroLega, 19ª giornata: Virtus, che peccato! L’Olympiacos passa a Bologna in un finale convulso

Una Virtus decisamente migliore di quella di martedì lotta fino all’ultimo, ma deve cedere ad un Olympiacos voglioso anch’esso di riscattarsi dopo il ko di Monaco per 83-85. Gli uomini di Bartzokas tornano a ruggire nonostante la pesante assenza dell’ultimo minuto di Sloukas, sorretti dal trio Vezenkov (22 punti e 10 rimbalzi) Papanikolaou (17 punti) McKissic (21). Nelle V-nere era sempre Teodosic a fare il bello e il cattivo tempo (21 punti ma 7 palle perse), ma nell’immediato futuro servirà qualcosa in più da tutti gli altri per rimanere quantomeno in corsa per i playoff il più a lungo possibile.

QUINTETTO VIRTUS: Hackett, Lundberg, Ojeleye, Shengelia, Jaiteh

QUINTETTO OLYMPIACOS: Walkup, Canaan, Papanikolaou, Vezenkov, Fall

Shengelia apriva le danze, ma era un fuoco di paglia. L’antisportivo subito fischiato ad Hackett metteva il match in salita per Bologna, le triple di Papanikolaou e Walkup propiziavano il break di 0-12 (2-12 4′). Ojeleye e Lundberg suonavano la carica e le V nere erano di nuovo a contatto. La partita viveva di parziali e controparziali: al nuovo allungo greco rispondevano Shengelia ed un superlativo Teodosic, che siglava una difficilissima bomba per la parità proprio sulla sirena, facendo salire i decibel nella Segafredo Arena (22-22 al 10′).

Nel secondo periodo ancora l’Olympiacos provava a scappare, ma stavolta la Virtus rispondeva colpo su colpo alle triple di Peters e Lountzis (30-30 al 15′). Le difese si facevano più arcigne e non si segnava per un po’, fino alla tripla del vantaggio virtussino di Semi Ojeleye alla quale si sentiva in dovere di replicare Vezenkov con 5 punti in fila (35-37 al 18′). Un incontenibile Teodosic teneva a galla una Virtus che non chiudeva bene in difesa, venendo bucata da McKissic prima e da Larentzakis poi (38-42 all’intervallo).

Virtus che usciva lanciatissima dai blocchi al rientro in campo con Teodosic a pennellare per l’inchiodata di Jaiteh, con il lungo francese che commetteva però subito il suo terzo fallo. L’Olympiacos reagiva chiudendo la via per il ferro alla Virtus, che rimaneva a secco per oltre quattro minuti e subiva il break di 0-8 firmato Vezenkov-Papanikolaou e che costringeva coach Scariolo a fermare la partita (43-50 al 25′). Il parziale diventava di 0-11 con una pazzesca schiacciata di Walkup che portava il vantaggio ospite in doppia cifra. Vezenkov e Papanikolaou stroncavano ogni velleità di rimonta di Bologna, almeno nell’immediato (53-63 al 30′).

La Virtus non trovava in attacco la continuità giusta per provare a rientrare, ma l’Olympiacos non puniva e così Pajola siglava il -5, prima che la schiacciata in campo aperto di Shengelia riaprisse per davvero i giochi (64-67 al 35′). Bartzokas si beccava un tecnico dopo un challenge prima richiesto e poi “rimangiato”; le tripla di Teodosic e Pajola per il sorpasso facevano esplodere la Segafredo Arena (73-71 al 36′). Andava in scena un valzer di sorpassi e controsorpassi, con Papanikolaou che mostrava tutto il suo killer instinct con una bomba pesantissima a fil di sirena (75-80 a 1’20” dalla fine). Gli arbitri fischiavano un fallo a dir poco dubbio ad Ojeleye (oltre al solito tecnico a Teodosic) che era volato su una palla vagante. Rimessa dopo il timeout di Scariolo eseguita alla perfezione con Teodosic a lucrare (e realizzare) i liberi del -2 con 47 secondi da giocare, ma McKissic rispondeva immediatamente. Teodosic veniva espulso per doppio fallo tecnico dopo una forzatura con conseguente protesta per una rimessa erroneamente concessa ai greci, poi corretta dall’instant replay. Ojeleye ridava speranza con un canestro e con una stoppata clamorosa su Larentzakis, che sbagliava i liberi. La Virtus avevs l’ultimo possesso, ma prima Lundberg e poi Mickey sbagliavano il canestro dell’overtime.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – OLYMPIACOS PIREO 83-85 (22-22; 38-42; 53-63; 83-85)

VIRTUS: Cordinier 6, Belinelli n.e., Pajola 8, Bako 8, Jaiteh 2, Lundberg 6, Shengelia 11, Hackett, Mickey 8, Weems n.e., Ojeleye 13, Teodosic 21. Coach: Scariolo.

OLYMPIACOS: Walkup 8, Canaan 2, Lountzis 3, Larentzakis 4, Papas n.e., Fall 5, Vezenkov 22, Papanikolaou 17, Bolomboy, Peters 3, Black, McKissic 21. Coach: Bartzokas.