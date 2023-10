EuroLega, 1ª giornata: Lorenzo Brown show per il Maccabi, travolto il Partizan. Napier guida la Stella Rossa, Bayern vincente sull’Alba Berlino

Si chiude il primo giovedì di EuroLega. Dominio della Crvena Zvezda e del Maccabi Tel Aviv in casa di fronte al proprio pubblico mentre il Bayern Monaco si aggiudica il derby tedesco con l’Alba Berlino e apre l’avventura di Pablo Laso con una vittoria.

CRVENA ZVEZDA – ASVEL VILLEURBANNE 94-73 (29-18, 23-13, 17-24, 25-18)

Super prestazione al debutto per la Stella Rossa che vince dominando i francesi dell’ASVEL. Grande protagonista l’ex Olimpia Milano Shabazz Napier che segna 21 punti e domina l’attacco dei serbi. I biancorossi di Belgrado segnano 17 triple e trovano una super prestazione offensiva con il duo Giedraitis – Napier che segna ben 9 triple. Lauvergne è il top scorer di un ASVEL mai in partita, sempre sotto nel punteggio dall’inizio alla fine nonostante anche i 13 punti a testa di De Colo e Luwawu-Cabarrot. Dominio Crvena Zvezda alla prima e super impressione per gli uomini di Ivanovic.

CRVENA ZVEZDA: Napier 21, Giedraitis 17, Simonovic 14, Nedovic 12, Mitrovic 9, Hanga 7, Lazic 6, Ilic 5, Teodosic 3, Kuzmic, Lazarevic, Tobey.

ASVEL VILLEURBANNE: Lauvergne 18, De Colo 13, Luwawu-Cabarrot 13, Scott 13, Egbunu 7, Lee 7, Jackson 2, Fall, Ndiaye, Yaacov.

MACCABI TEL AVIV – PARTIZAN BELGRADE 96-81 (27-16, 28-27, 19-15, 22-23)

Dominio totale del Maccabi Tel Aviv che vince nettamente contro un Partizan insufficiente questa sera. Lorenzo Brown è un dominante con una prestazione totale che già all’intervallo indirizza la partita verso i padroni di casa. Senza Wade Baldwin, Brown si carica la squadra sulle spalle con 22 punti e 8 assist. 96 punti segnati dagli israeliani che infliggono una severa lezione alla prima partita di EuroLega al Partizan di Obradovic. Non sono sufficienti i 24 punti di Avramovic per gli ospiti.

MACCABI TEL AVIV: Brown 22, Nebo 14, Sorkin 14, Colson 12, Rivero 11, Blatt 8, Dibartolomeo 6, Cleveland 4, Webb III 3, Cohen 2, Menco.

PARTIZAN BELGRADE: Avramovic 24, Dozier 11, Punter 11, Nunnally 10, Smailagic 10, Koprivica 6, LeDay 5, Kaminsky 2, Trifunovic 2, Andjusic, Jaramaz, Ponitka.

FC BAYERN MUNICH – ALBA BERLIN 80-68 (19-17, 17-27, 25-7, 19-17)

Il Bayern Monaco si aggiudica il derby tedesco con l’Alba Berlino. Dopo un primo tempo di equilibrio, lo strappo arriva nel terzo quarto. Ben 25 punti segnati contro i 7 subiti per il Bayern che ha subito un ottimo impatto da parte di Serge Ibaka. MVP Sylvan Francisco con 17 punti e una prestazione offensiva notevole a compensare un Carsen Edwards negativo al tiro con un 2 su 10 dal campo. 2 punti per Gabriele Procida e 6 punti per Matteo Spagnolo all’esordio stagionale entrambi in EuroLega con la maglia dell’Alba Berlino.

FC BAYERN MUNICH: Francisco 17, Bonga 11, Bolmaro 10, Booker 10, Ibaka 8, Obst 8, Weiler-Babb 8, Edwards 5, Gillespie 2, Wimberg 1, Brankovic.

ALBA BERLINO: Olinde 12, Thiemann 12, Thomas 11, Brown 8, Bean 6, Spagnolo 6, Samar 5, Nikic 4, Mattisseck 2, Procida 2, Delow.