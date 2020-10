EuroLega, 1ª giornata, Bayern – Milano: le parole di Messina

Coach Ettore Messina, dopo la partita di Monaco: “Sapevamo venendo qui che sarebbe stata una partita difficile, contro una squadra molto fisica e ben organizzata, allenata bene, per cui sono contentissimo di aver portato via la vittoria. Ci sono mancati a tratti Punter e Micov, ma quello che mi ha sorpreso di più sono le 18 palle perse, che non è normalmente quello che facciamo. Ma si sono affrontate due buone difese che cambiano tanto e hanno messo in difficoltà gli attacchi. Alla fine noi abbiamo messo due tiri importanti, loro li hanno sbagliati e così abbiamo vinto noi. Ci sono piccole cose che dobbiamo fare meglio: ci sono stati momenti in cui siamo saltati invece che continuare a difendere o abbiamo perso l’uomo e concesso qualche rimbalzo offensivo a Jalen Reynolds, ma sono state le palle perse l’aspetto di una negativo. Sono felice di aver vinto, perché questa EuroLeague è così, tutti hanno talento, chi più chi meno, per cui i risultati che vengono definiti sorprendenti non sono tali. Mi aspettavo una partita difficilissima e così è stata, soprattutto mancandoci due giocatori è davvero importante aver vinto”.

Fonte: uff. stampa Olimpia Milano