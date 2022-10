EuroLega, 1ª giornata: Buon inizio per Real e Fener, vittoria sofferta per il Maccabi. Al Baskonia il derby spagnolo

Countdown azzerato, torna l’EuroLega. Prima giornata sui parquet di tutta Europa, 18 squadre che sognano il titolo e danno la caccia al titolo che nella scorsa stagione è finito nelle mani dell’Anadolu Efes.

PANATHINAIKOS 68 – 71 REAL MADRID (22-23; 37-38; 51-54)

Il Real Madrid ha tanta voglia di riscatto dopo la sconfitta in finale della passata stagione e riparte dalla vittoria in casa del Panathinaikos. Un match combattuto e che ha visto i greci tenere testa ai blancos per tutta la gara. Prestazione importante di Deck, che chiude con 9 punti e 13 rimbalzi, mentre al Pana non bastano i 15 punti di Derrick Williams. Una gara, come detto, equilibrata e che ha visto il Real provare ad allungare alla fine del primo quarto, ma ben contenuto dai padroni di casa che accorciano fino al 22-23. I quarti centrali sono interlocutori, si segna relativamente poco e il Real non va mai oltre il +5. La compagine ellenica ha messo il naso avanti più volte nel match e si è ritrovata sul +1 anche a tre minuti dalla fine con i due liberi a segno di Williams. Ma la reazione dei blancos è affidata a Dzanan Musa che mette a referto quattro punti consecutivi e dà la spallata decisiva al match. Finisce 68-71 ad O.A.K.A, comincia bene l’avventura del Real mentre nonostante la sconfitta il Panathinaikos ha dimostrato di poter dire la propria in questa regular season.

Tabellino

Panathinaikos: Williams 15, Lee 12, Gudaitis 10, Andrews 8, Papagiannis 6, Ponitka 5, Bochoridis 5, Grigonis 5, G. Kalaitzakis 2. Coach: D. Radonjic

Real Madrid: Tavares 14, Musa 13, Deck 9, Hezonja 8, Causeur 8, Yabusele 6, Llull 6, Poirier 3, Cornelie 2, Rodriguez 2. Coach: C. Mateo

Credits: Zalgiris Kaunas Twitter Account

MACCABI TEL AVIV 84 – 83 ZALGIRIS KAUNAS (30-27; 46-48; 74-65)

Vince al fotofinish il Maccabi Tel Aviv che soffre tanto nel match d’apertura di EuroLega contro lo Zalgiris. Una partita dove in più occasioni gli israeliani hanno provato a dare l’accelerata, sin dal 19-13 di Brown nel primo quarto, subito limitata dai lituani che hanno tenuto bene il parquet e hanno addirittura provato ad allungare a fine secondo periodo, tornando negli spogliatoi per la pausa lunga avanti 46-48. Il Maccabi la partita ha probabilmente pensato di averla vinta nel terzo periodo, quando Colson ha deciso di mettersi la squadra sulle spalle con l’aiuto dei compagni ha permesso ai padroni di casa di andare avanti di 9, 74-65. Nell’ultimo periodo, però, lo Zalgiris ha ancora una volta reagito e si è ritrovato in vantaggio, 83-82, con il canestro di Dimsa a 1:27 dalla fine. I liberi a segno di Poythrees e il tiro sbagliato dallo stesso Dimsa hanno regalato un soffertissimo successo al Maccabi, con il finale che recita 84-83 alla Menora Mivtachim Arena.

Tabellino

Maccabi: Colson 16, Baldwin IV 15, Brown 13, Poythrees 12, Nebo 8, Hilliard 8, Menco 5, Martin 3, Dibartolomeo 2, Hollins 2. Coach: O. Kattash

Zalgiris: Evans 17, Hayes 16, Dimsa 13, Lekavicius 10, Smits 9, Brazdeikis 8, Butkevicius 5, Ulanovas 3, Cavanaugh 2. Coach: K. Maksvytis

Credits: Fenerbahce Beko Twitter Account

BAYERN MONACO 62 – 74 FENERBAHCE (19-21; 34-40; 46-59)

Inizio vittorioso per il Fenerbahce che espugna il campo del Bayern Monaco e comincia nel migliore dei modi la sua EuroLega. Buona gara per il Bayern nei primi due quarti e partita rimasta equilibrata, nonostante i turchi con Calathes nel primo quarto e la coppia Jekiri-Booker nel secondo si erano creati un tesoretto di sei punti di vantaggio, 34-40, con cui sono arrivati alla pausa lunga. Al rientro sul parquet il Fener ha deciso di chiudere la pratica, ha sfruttato le incertezze difensive del Bayern e si è portato fino al +13 al 30′. La reazione tedesca, almeno per ridurre il gap, non ha prodotto i risultati sperati e la doppia cifra di svantaggio è rimasta sostanzialmente uguale nell’ultimo periodo, quando i turchi hanno portato a termine la gara con il risultato finale di 62-74.

Tabellino

Bayern: Hunter 18, Weiler-Babb 12, Obst 10, Walden 6, Winston 6, Gillespie 4, Jaramaz 2, Lucic 2, Rubit 2. Coach: A. Trinchieri

Fenerbahce: Jekiri 15, Calathes 12, Hayes 11, Pierre 10, Motley 8, Guduric 6, Wilbekin 6, Edwards 4, Booker 2. Coach: D. Itoudis

Credits: Bitci Baskonia Twitter Account

VALENCIA 71 – 81 BASKONIA (21-19; 33-39; 56-59)

Inizia con il botto l’avventura stagionale del Baskonia che vince 81-71 il derby fuori casa contro il Valencia e regala la prima gioia alla pripria tifoseria. Un pronostico ribaltato, dunque, al Pabellon Municipal Fuente San Luis, dove i padroni di casa restano davanti nel primo quarto, soprattutto grazie a Rivero, e per metà nel secondo arrivando fino al +6. La reazione ospite è affidata a Kotsar che domina la zona offensiva e porta i suoi prima al pareggio e poi al 33-39 con cui si concludono i primi venti minuti di gioco. Il Baskonia è più in palla e si vede, visto che nel terzo periodo tocca anche la doppia cifra di vantaggio, prima di subire il tentativo di rimonta da parte del Valencia con Harper e Prepelic, 56-59 a dieci dalla fine. L’ultimo quarto, però, sorride ancora agli ospiti che vengono spinti al successo dal solito Kotsar e dai canestri pesanti di Giedraitis.

Tabellino

Valencia: Rivero 14, Prepelic 12, Radebaugh 10, Harper 10, Puerto 5, James Jones Jr. 5, Van Rossom 5, Alexander 4, Claver 3, Webb III 3. Coach: A. Mumbru

Baskonia: Kotsar 21, Giedraitis 19, Howard 12, Thompson 8, Hommes 8, Sedekerskis 5, Marinkovic 3. Coach: J. Penarroya