EuroLega, 1ª giornata: esordi vincenti per Efes ed Alba di un grande Gabriele Procida

Le gare del venerdi completano il primo turno di EuroLega. Oltre alle gare del Paladozza di Bologna e del Palau Blau Grana di Barcellona si è giocato a Istanbul, con la prima dei campioni in carica dell’Anadolu Efes, e alla Mercedes Arena di Berlino, fortezza dell’Alba.

Anadolu Efes Istanbul-Crvena Zvezda mts Belgrade 72-59 (17-14, 18-20, 21-16, 16-9)

Giro di vite all’intensità difensiva nell’ultimo quarto e l’Efes inizia la sua nuova avventura in EuroLega come aveva terminato. I Campioni in carica tengono la partita del debutto contro la Stella Rossa sempre in mano anche se i serbi riescono a reggere l’urto della squadra di Ataman rimanendo sostanzialmente sempre in partita. Vantaggio minimo per i turchi al 10′, mentre la Stella Rossa gioca un ottimo secondo quarto riuscendo a chiudere a -1 (35-34). Nella ripresa l’Efes comanda ma non riesce a scrollarsi di dosso l’arcigna resistenza degli uomini di Jovanovic. Al 30′ i padroni di casa conducono 56-50 e si preparano all’attacco finale che parte dalla sua difesa. La Stella Rossa riuscirà a segnare solo 9 punti nell’ultima frazione e vede l’avversario scappare fino al +13 finale. Clyburn miglior realizzatore dell’Efes (19). In doppia cifra anche Micic (16) e Beaubois (10). 5 punti, 2/4 al tiro, 2 rimbalzi in 13′ per Achille Polonara. Nella Stella Rossa il migliore è l’ex Milano, Bentil con 13 punti, unico a sorpassare quota 10.

Credits. Twitter Anadolu Efes

Anadolu Efes Istanbul: Beaubois 10, Bryant 4, Gazi n.e.m Clyburn 19, Arna, Tuncer, Pleiss 2, Micic 16, M’Baye 6, Polonara 5, Zizic 6, Dunston 4. All.Ataman

Crvena Zvezda mts Belgrade: Holland n.e., Lazarevic 6, Adams 9, Mitrovic 3, Lazis 5, Martin 8, Ivanovic 9, Markovic, Kuzmic n.e., Petrusev 6, Topic, Bentil 13. All.Jovanovic

ALBA Berlin-Partizan Mozzart Bet Belgrade 100-84 (33-18, 28-25, 9-11, 23-23)

Prova di forza del collettivo dell’Alba Berlino che spegne subito le ambizioni del Partizan di Obradovic mettendo alle corde l’avversario già nel primo quarto. 33 punti segnati nei primi 10′ per i tedeschi di Gonzalez che tengono a debita distanza i serbi incapaci realmente di prendere l’inerzia del match. Dal +15 del periodo iniziale si passa al 61-43 di metà incontro ma la partita è già decisa. L’Alba continua a macinare gioco nella ripresa, il Partizan prova a rientrare ma le cose non cambiano. Si segna poco nel terzo quarto e al 30′ i tedeschi conducono 77-61. Nell’ultima frazione l’Alba tiene il telecomando del gioco e chiude con l’assordante festa del pubblico della Mercedes Arena in festa arrivando a quota 100. Doppia-doppia per Louis Olinde (11 e 10 rimbalzi) in un’Alba che manda 5 uomini in doppia cifra con Tamir Blatt che chiude a 16 punti (4/8 da tre), 15 punti e 6 rimbalzi per Sikma, 11 per Maodo Lo e 12 punti nella prima partita in EuroLega di Gabriele Procida. Nel Partizan 22 punti di Exum.