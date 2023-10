EuroLega, 1ª giornata: l’Olympiacos fugge nell’overtime. Il derby con il Panathinaikos è ancora suo

Panathinaikos e Olympiacos si affrontano subito in un importantissimo derby di EuroLega. Kostas Sloukas affronta il suo passato per un Panathinaikos tutto nuovo che si presenta al pubblico di OAKA sotto la guida di Coach Ataman.

QUINTETTO PANATHINAIKOS ATHENS: Grant, Vildoza, Grigonis, Hernangomez, Balcerowski.

QUINTETTO OLYMPIACOS PIRAEUS: Walkup, Canaan, Papanikolaou, Peters, Milutinov.

Niente male come esordio di Eurolega a Oaka quello tra Panathinaikos e Olympiacos che inscenano l’ennesimo atto della loro storica rivalità con una sfida ai massimi livelli di intensità e risolta soltanto dopo un overtime.

Vince ancora la squadra di Bartzokas bissando il successo ottenuto una settimana fa in Supercoppa. Fatale il parziale di 12-0 all’interno di un supplementare aperto dalla tripla di Canaan, proseguito da Peters, da un paio di giocate di Milutinov da autentico MVP, e chiuso da tripla e penetrazione successiva di Williams-Goss che zittisce la marea verde di Oaka.

Prima del prolungamento il Panathinaikos ha tenuto alla grande il campo cercando lo strappo nel secondo quarto quando è riuscito ad andare anche sul +10 prima del 43-36 dell’intervallo in suo favore.

Nella ripresa l’Olympiacos ritrova la fiducia e con le triple di Canaan arriva a -1 (53-52). Nella parte finale del terzo quarto il Pana prova la nuova fuga e chiude il periodo con 6-0 di parziale per il 59-52 del 30′. I biancorossi però recuperano subito e mettono il naso avanti in avvio di quarto periodo. Il Panathinaikos rimane al palo e vede l’avversario fuggire sul 59-63 ma riesce subito a trovare la risposta e con un 7-0 ispirato da un ottimo Grigonis arriva sul +3 (66-63). La gara si fa bellissima e vive di spunti individuali di grande livello. Triple di Williams-Goss e Walkup e poi ancora Grigonis per la nuova parità che rimarrà fino alla fine con Sloukas che sulla sirena del 40′ sbaglia il tiro della vittoria.

Nell’overtime il Pana si spegne davanti ai colpi letali degli avversari. All’Olympiacos non pare vero e lo 0-12 di parziale è un colpo da k.o al veleno con i padroni di casa che segnano solo un canestro dal campo. Finale 78-88 e sono ancora i rossi di Bartzokas i re di Atene ma l’impressione è che questo sia stato solo uno dei primi assaggi di questa stagione.

PANATHINAIKOS-OLYMPIACOS 78-88 (22-23, 21-13, 16-16, 15-22, 4-14)



PANATHINAIKOS: Kalaitzakis, Vildoza 5, Guy, Moraitis n.e, Balcerowksi 7, Sloukas 20, Grant 5, Lessort 19, K.Antetokounmpo, Grigonis 17, Hernangomez 13, Mantzoukas 1. Coach: Ataman

OLYMPIACOS: Walkup 17, Williams Goss 16, Canaan 14, Lountzis, Larentzakis, Papas n.e, Papanikolaou 3, Peters 17, Milutinov 15, Sikma 4, Tanoulis, Mc Kissic 2. Coach:Bartzokas