Eurolega 20ª giornata: Colpaccio in Grecia, Asvel corsaro in casa dell’Olympiacos

Partita in sostanziale equilibrio, decisivo lo strappo nel terzo quarto. I greci ci provano nel finale ma l’Asvel resiste e porta a casa un’importante vittoria.

L’Olympiacos paga la scarsa precisione da fuori chiudendo con uno scarso 29% da 3 punti.

Sconfitta pesante per Spanoulis e compagni che perdono occasione di agganciare il treno play-off.

Per i francesi arriva quindi il primo storico successo in terra greca, campo dove non sono passate tante squadre negli ultimi anni.

Olympiacos Pireo – Asvel Villeurbanne 63-69

Olympiacos: Harrison 13, Charalampopoulos 2, Larentzakis ne, Koniaris ne, Spanoulis 10, Sloukas 2, Vezenkov 8, Printezis 3, Jean-Charles 6, Jenkins 2, Ellis 6, Mckissic 11.

Asvel: Freeman ne, Kahudi 5, Lacombe ne, Diot 3, Fall 6, Hayes ne, Walton Jr 9, Bako 2, Lighty 9, Yabusele 19, Cole 8, Strazel 8.