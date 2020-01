EuroLega, 20ª giornata: il Barcelona parte forte, soffre, ma alla fine batte il Fenerbahçe

Fenerbahce Istanbul – Barcelona 74-80 (12-24, 39-42, 56-61)

Il Fenerbahçe è partito malissimo in questa stagione di EuroLega, ma in campionato e ora pure nella competizione europea sta ingranando: per dimostrare di essere uscita dal tunnel oggi arriva la prova di un Barcelona in leggera flessione, caduta a Tel Aviv e ora nel terzetto (con Maccabi e CSKA) che si trova al terzo posto in classifica.

Quintetto Fenerbahçe: Westermann, De Colo, Datome, Williams, Thomas

Quintetto Barcelona: Hanga, Higgins, Claver, Mirotic, Tomic

PRIMO QUARTO

Per i primi 5′ è monologo Barcelona che ne segna 11 filati, poi è Sloukas a trovare il primo canestro dal campo dei padroni di casa sulla sirena dei 24″ da oltre 8 metri (5-13 al 6′). Datome poco dopo per il -7 Fener ma il Barcelona si affida totalmente a Claver e Mirotic che fissano il 12-24 dopo 10′ di gioco.

SECONDO QUARTO

Kuric e Delaney con due bombe toccano il +18 Barça, ma Kalinic e De Colo segnano un 8-0 che dà speranza ai turchi (20-30 al 14′). Il Fenerbahçe carica di falli gli ospiti e va parecchie volte in lunetta, trovando punti facili che la riportano sotto. Sloukas e De Colo addirittura per il -1, poi Higgins prova a riallungare il gap, però ancora il greco segna il canestro del 39-42 di metà gara.

TERZO QUARTO

Il Barcelona è solo Davies che porta i suoi di nuovo a tre possessi di vantaggio (41-48 al 22′) ma Datome e Kalinic trovano canestri importanti per tenere a contatto i padroni di casa. Dopo il timeout Claver prima trova Delaney per la bomba, poi segna il canestro del +9 (48-57 al 27′). Due bombe di Nunnally risultano fondamentali per la squadra di coach Obradovic, ma un grande Claver risponde: al 30′ il Barcelona guida 56-61.

QUARTO QUARTO

Tomic commette il quarto fallo, poi il Fener infila un 6-0 che vale il primo vantaggio interno al 32′ (62-61). Vesely è un fattore, ma Delaney segna cinque punti filati che danno al Barcelona due possessi di vantaggio (64-68 al 35′). Williams da potenziale and-one si vede fischiare contro un fallo in attacco dubbio che porta al tecnico di Obradovic: Mirotic segna il libero, Higgins finalmente segna da 2 e il Barça scappa sul +7 con circa 4′ da giocare. Vesely segna ma poi viene escluso per 5 falli, Davies e ancora Delaney per il +10 a 2’35” (66-76) dalla fine che sa tanto di fine. Il Fenerbahçe torna fino a sei di ritardo, Datome sbaglia la bomba del -3 e non c’è più tempo: il Barcelona vince 74-80.

MVP Basketinside.com: Malcolm Delaney con 14 punti, di cui otto nell’ultimo decisivo periodo. Per lui 4/7 da 3 e anche 2 rimbalzi e 2 assist

Fenerbahce: Westermann, De Colo 12, Datome 7, Williams 7, Thomas 2, Sloukas 14 (7 rimbalzi e 12 assist), Nunnally 11, Mahmutoglu, Vesely 7, Kalinic 11, Muhammed 2, Lauvergne. All: Obradovic

Barcelona: Hanga 6, Higgins 12, Claver 17, Mirotic 12 (11 rimbalzi), Davies 12, Oriola 2, Abrines, Delaney 14, Kuric 5, Tomic, Ribas NE, Smits NE. All: Pesic

Per essere sempre aggiornato sul basket europeo, segui la nostra sezione.