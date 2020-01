EuroLega, 20ª giornata: il duo Wilbekin-Hunter affonda l’Olimpia Milano. Il Maccabi trionfa nel finale

Trasferta difficile quella dell’Olimpia Milano per la 20ª giornata EuroLega in casa del Maccabi Tel Aviv. Gli israeliani hanno nella Menora Mivtachim Arena un vero e proprio fortino, dove tante big sono cadute, Barcelona e Fenerbahçe incluse. L’Olimpia però vuole dimenticare la brutta sconfitta di due giorni fa a Istanbul e cercare l’impresa.

QUINTETTO MACCABI TEL AVIV: Wilbekin, Caloiaro, Zoosman, Acy, Hunter.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Sykes, Nedovic, Micov, Scola, Tarczewski.

PRIMO QUARTO:

Milano parte benissimo, sotto il segno di un ispiratissimo Nemanja Nedovic. 8-0 per l’Olimpia in un super inizio firmato dalla coppia Nedovic – Tarczewski. Il Maccabi non si scompone e reagisce, sospinto dalla bolgia di Tel-Aviv. Scottie Wilbekin e Othello Hunter provano a suonare la carica, con i padroni di casa che prediligono i ritmi alti. L’Olimpia però gioca con grande personalità, reagendo alla prevedibile rimonta israeliana. Ottimo impatto per Gudaitis sotto canestro, vincendo molti duelli contro Reynolds. Il buzzer del Chacho Rodriguez chiude il primo quarto sul +6 Olimpia Milano.

SECONDO QUARTO:

Il secondo quarto inizia con numerosi errori ma con un’intensità altissima da entrambi i lati. Tante botte e sportellate sotto canestro in una partita maschia. Tyler Dorsey inizia il quarto molto bene con il suo marchio di fabbrica, il tiro dalla distanza. Attenzione per l’Olimpia, Dorsey è un super tiratore ed è molto pericoloso metterlo in ritmo. La partita non decolla, si segna poco e la tensione è alta. Milano ha 7 punti da un positivo Della Valle, ma soffre un Othello Hunter dominante a rimbalzo. Si va all’intervallo lungo sul 31-32 in favore della squadra milanese.

TERZO QUARTO:

Il terzo quarto inizia male per Milano. Gioco da 4 punti per Scottie Wilbekin e primo tentativo di fuga per gli israeliani. La difesa del Maccabi fa soffrire l’Olimpia, cambiando su tutti i blocchi e rendendo difficile il Pick and Roll milanese. Il lay-up di Nate Wolters fa scattare l’allarme ad Ettore Messina, il quale chiama subito timeout sul -6 e sul primo vero momento di difficoltà per l’Olimpia. Il Maccabi però non scappa, merito di un Olimpia che difende duro e regge il colpo, nonostante le difficoltà in attacco. A 10 minuti dal termine, Milano è sotto di solo 4 lunghezze.

ULTIMO QUARTO:

Milano apre l’ultimo quarto faticando tantissimo a trovare la via del canestro. Scottie Wilbekin invece è caldissimo. La tripla dell’ex Darussafaka vale il +7 Maccabi e il delirio del pubblico di Tel-Aviv. L’asse Wilbekin-Hunter è una vera spina nel fianco per l’Olimpia. Il duo del Maccabi ha letteralmente dominato una partita in cui gli israeliani non ha fatto vedere cose eccezionali sin qui. Sergio Rodriguez segna il -6, in una partita negativa per lo spagnolo sin qui, a 6 minuti dal termine. Durissima per l’Olimpia, ma ancora non è finita. Othello Hunter è scatenato e il vero dominatore dell’area in questa serata. Sykes e Micov segnano da 3 per Milano, riducendo lo scarto a sole 3 lunghezze. Nel finale il protagonista, tanto per cambiare, è Scottie Wilbekin. Sono suoi i canestri decisivi che condannano l’Olimpia in quel di Tel-Aviv. L’Olimpia Milano volerà ad Istanbul la prossima settimana, dove affronterà il Fenerbahçe di Gigi Datome.

MACCABI TEL AVIV – OLIMPIA MILANO 69-63 (15-21, 16-11, 21-16, 17-15)

MVP BasketInside – Othello Hunter. Un autentico dominatore. Doppia doppia per il veterano americano, una vera e propria spina nel fianco per la difesa milanese e una chiave in entrambi i lati del campo. Wilbekin segna, Hunter lotta e il Maccabi vince, anche giocando male.

MACCABI TEL AVIV: Bryant 3, Wilbekin 22, Acy 5, Reynolds 2, Caloiaro, Hunter 14, Avdija 2, Jackson 2, Dorsey 13, Wolters 2, Cohen 2, Zoosman 2. All: Sfairopoulos.

OLIMPIA MILANO: Della Valle 7, Micov 8, Biligha 2, Gudaitis 1, Roll 8, Rodriguez 8, Tarczewski 4, Nedovic 10, Cinciarini, Burns, Sykes 11, Scola 4. All: Messina.

PROGRESSIVI: 15-21, 31-32, 52-48