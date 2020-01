EuroLega 20ª giornata: Il Panathinaikos consolida la sesta posizione piegando lo Zalgiris

Quarantotto ore dopo il successo contro il Bayern Monaco, il Panathinaikos si concede il bis, questa volta a cadere sotto i colpi di Calathes & co. è lo Zalgiris Kaunas. La sfida però non è sempre stata ad appannaggio degli ellenici; infatti nei primi 10′ di gioco i ragazzi di Jasikevicius fanno la voce grossa dominando in lungo ed in largo. I biancoverdi di casa cominciano a fare la differenza tra secondo e terzo quarto di gioco; nei periodi centrali gli ateniesi chiudono le maglie difensive, costringendo gli ospiti a “soli” 39 punti, mentre l’attacco gira come un orologio svizzero tanto da mettere a referto ben 53 punti. L’ultimo quarto, dopo un piccolo sussulto lituano, resta comunque ad appannaggio dei padroni di casa che portano a casa l’incontro sul punteggio di 96 a 94.

PANATHINAIKOS OPAP ATENE – ZALGIRIS KAUNAS 96-94 (18-27, 46-49, 71-66)

[Progressivo: 18-27, 28-22, 25-17, 25-28]

MVP BASKETINSIDE.COM: Tyrese Rice.

