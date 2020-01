EuroLega, 20ª giornata: Non c’è storia alla Sinan Erdem Dome, l’Efes ha vita facile sull’Asvel

Anadolu Efes e Asvel Villeurbane si sfidano alla Sinan Erdem Dome a Istanbul per la 20ª giornata di EuroLega. I turchi guidati da coach Ataman sono in testa alla classifica e reduci da quattro vittorie consecutive, ultima quella arrivata contro Milano; i francesi di coach Mitrovic, invece, non sono in buon momento e arrivano dalla netta sconfitta subita in trasferta ad opera del Fenerbahce.

QUINTETTO ANADOLU EFES ISTANBUL: Larkin, Simon, Anderson, Singleton, Sanli

QUINTETTO LDLC ASVEL VILLEURBANNE: Maledon, Lomasz, Lighty, Noua, Jekiri

Con una gran prova di forza, l’Efes raccoglie la quinta vittoria consecutiva in EuroLega e si conferma al primo posto. Partita già incanalata nel primo tempo, dove i turchi trascinati dal solito Shane Larkin, segnano la bellezza di 60 punti.

ANADOLU EFES ISTANBUL – LDLC ASVEL VILLEURBANNE 101-74 (35-22, 25-20, 21- 18, 20-11)

BASKETINSIDE MVP: Shane Larkin.

A breve la cronaca della partita.