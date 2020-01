EuroLega, 20ª giornata: Olympiacos show, cade il Bayern Monaco

Olympiacos Pireo – Bayern Monaco 89-72 (17-14; 37-32; 54-53)

Quintetto Olympiacos: Spanoulis, Baldwin, Printezis, Papanikolaou, Milutinov.

Quintetto Bayern Monaco: Lo, Zipser, Barthel, Lucic, Monroe.

PRIMO PERIODO – Inizio lento al Pireo con le squadre che sono bloccate in attacco e l’Olympiacos che nei primi sei minuti riesce a realizzare punti grazie a tre tiri liberi. Il Bayern si porta avanti con Lucic e Monroe per il 3-7. I padroni di casa cominciano a segnare dal campo e riescono, all’ottavo minuto, ad impattare a quota 12 grazie al canestro di Printezis. Il finale di quarto è a vantaggio proprio della squadra di Bartzokas con la tripla di Baldwin per il 17-14.

SECONDO PERIODO – I padroni di casa sono più in palla anche all’inizio del secondo quarto e provano la prima fuga del match con il + 8 firmato Paul e Printezis. Il Bayern difende debole e questo permette all’Olympiacos di mantenere un buon vantaggio con Brandon Paul “on fire” e il canestro di Vezenkov che vale addirittura il +11, 37-26. Negli ultimi due minuti gli ospiti reagiscono e con uno scatto d’orgoglio riescono a risalire fino al -5, con le squadre che vanno negli spogliatoi con l’Oly avanti 37-32.

TERZO PERIODO – Al rientro dalla pausa lunga i padroni di casa sono totalmente in bambola, il Bayern entra forte sin dal primo possesso e piazza un break da 8-0 con Lucic e Lo riportandosi così in vantaggio, con il 37-42. L’Olympiacos si iscrive al periodo con la tripla di Koniaris al 25′, ma i tedeschi sono in fiducia e riescono a gestire il vantaggio, portato sul +6 al 27′. Negli ultimi due minuti del quarto, però, una reazione rabbiosa di Printezis e Koniaris che realizzano il parziale da 7-0 chiudendo così in vantaggio, sul 54-53, a dieci dalla fine.

QUARTO PERIODO – La luce del Bayern si è spenta nel finale di terzo periodo, il break aperto dall’Olympiacos prosegue anche nei primi due minuti del quarto di chiusura, per il 61-53. Gli ospiti segnano con grande difficoltà ma sono praticamente usciti dal campo in fase difensiva, sotto i colpi di Rubit e Vezenkhov, ben serviti da un Rochestie autore di 12 assist. In quattro minuti solo dieci punti per il Bayern, mentre lo show greco sembra non volersi arrestare, con il +14 siglato da Rubit. Il finale registra 89-72 per i padroni di casa, capaci di soffrire nella fase centrale del match ma che sono usciti di gran carriera nella seconda parte di gara.