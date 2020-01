EuroLega, 21ª giornata: Panathinaikos incontenibile, cade l’Asvel

Panathinaikos – ASVEL 100-88 (20-18; 52-35; 73-58)

Quintetto Panathinaikos: Calathes, Fredette, Thomas, Papagiannis, Papapetrou

Quintetto ASVEL: Diot, Jordan, Jean-Charles, Jackson, Jekiri

PRIMO PERIODO: Ad Atene il Panathinaikos vuole dare continuità ai risultati positivi delle ultime giornate e impone sin da subito il proprio alto ritmo al match, sfruttando la vena realizzata di Fredette e ritrovandosi al 4′ avanti 11-4. A metà quarto si iscrive al tabellino anche Nick Calathes con due canestri consecutivi, mentre dall’altra parte si affidano a Maledon che realizza sette punti nel periodo d’apertura e impatta il match a quota 18. Il canestro di Mitoglou, comunque, permette al Pana di chiudere avanti 20-18 i primi dieci minuti di gioco ad O.A.K.A.

SECONDO PERIODO: Inizio infuriato dei padroni di casa che piazzano un break da 15-2 nei primi cinque minuti del secondo quarto, concedendo al solo Strazel la possibilitò di arrivare a canestro. Dall’altra parte Calathes prima, Rice e Papapetrou poi per un vantaggio che si allunga fino al +15, 35-20 al 15′. Gli ospiti mettono a segno un paio di bombe con Jean-Charles e Diot ma Fredette e Papapetrou sono implacabili in attacco e permettono alla squadra greca di portarsi sul +19. Il canestro di Jean-Charles sulla sirena vale il 52-35 con cui le squadre tornano negli spogliatoi per l’intervallo.

TERZO PERIODO: Al rientro dalla pausa lunga i tentativi di rientrare nel match dell’ASVEL sono vanificati dalla continuità offensiva di Fredette e Calathes, c0n quest’ultimo che a metà periodo mette a segno la tripla del +23, sul 69-46. Gli ospiti sono impegnati a ridurre il più possibile un passivo che sta diventando molto pesante, con Jean-Charles su tutti, coadiuvato da Jekiri, per riportare sul -15, 73-58, l’ASVEL quando mancano dieci minuti alla fine di un match che sembra avere ormai poco da dire.

QUARTO PERIODO: Pitino si può permettere di far ruotare la panchina ma il risultato non cambia. Il Pana è in fiducia e controlla il match, con l’Asvel che prova comunque a salvare il salvabile e rientra fino al -13 al 35′ con il solito Maledon. I padroni di casa sembrano rilassati e questo permette ai francesi di rosicchiare qualche punto due liberi di Payne che valgono addirittura il -9 a pochi secondi dalla fine. Ma l’ultimo possesso del match permette a Bentil di realizzare la tripla che vale il 100-88 finale per la squadra di Pitino.