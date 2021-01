Eurolega, 20ª giornata: Valencia vittoria playoff contro la Stella Rossa

Il Valencia chiude la sua striscia negativa in Eurolega che durava da tre partite battendo in casa la Stella Rossa e rimettendosi in corsa per un posto playoff. A La Fonteta i “Taronja” hanno superato la squadra di Radonjic che cade così per la terza volta nelle ultime quattro partite disputate e resta nella melma della classifica.

Partita tenuta sempre in mano dagli spagnoli che hanno avuto un ottima partenza e dato l’impressione di avere vita agevole. Nei due quarti centrali però la Stella Rossa si è rifatta sotto e soltanto nel periodo finale i padroni di casa hanno ripreso il totale controllo del match chiudendo la contesa con il rotondo +20 finale.

Labeyrie prende per mano il Valencia in avvio che è già 14-7 dopo 5′. La Stella Rossa non carbura e va sotto 23-9 varcando la doppia cifra a 1′ e mezzo dalla prima sirena che arriva sul 27-15 con i spagnoli superiori in ogni lato del campo. San Emeterio colpisce dalla distanza e il divario aumenta sul 35-20 in avvio di secondo quarto. Il Valencia si crede già arrivato e nel finale di primo tempo subisce l’impennata dei serbi che riescono a riemergere quasi inaspettatamente fino ad arrivare a -7 quando si torna negli spogliatoi.

Nella ripresa gli ospiti accorciano fino al 56-51 poi però subiscono un 5-0 di parziale concluso dalla tripla di Van Rossom che di fatto chiuderà i conti a 4’28”. Da quel momento in avanti lo scarto non sarà mai inferiore ai 10 punti. Al 30′ gli arancioni di casa sono sul 70-57 e si preparano a un ultimo quarto di gestione totale tenendo senza particolari sospiri il controllo del match. Finale 91-71 con il Valencia che porta 4 uomini in doppia cifra e Labeyrie miglior marcatore della serata con 16 punti.

Valencia Basket-Stella Rossa (27-15, 49-42, 68-57)

Valencia: Pradilla, Puerto 4 Labeyrie 16, Van Rossom 6, Tobey 13 , Kalinic 14, Vives 5, San Emeterio 6, Williams 12, Hermannsson 4, Sastre 11, Ferrando . Coach: Ponsarnau

Stella Rossa: O’Bryant 21, Hall 2, Walden 3, Uskokovic, Davidovac 5, Lazic 6, Reath 2, Radanov 9, Dobric 6, Jagodic-Kuridza 6, Kuzmic, Colom 11. Coach: Radonjic