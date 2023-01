EuroLega, 20ª giornata: vincono Maccabi e Valencia, il Barça vince il derby contro il Baskonia

MACCABI TEL AVIV 87 – 74 ALBA BERLINO (25-10;38-28;63-50)

Il Maccabi sfrutta il fattore casa per battere 87-74 l’Alba Berlino e rimanere attaccato al treno play-off. A Tel Aviv la squadra guidata da Oded Kattash domina sin dal primo possesso e con Baldwin si ritrova in metà periodo già sopra 12-4. I tedeschi sbagliano tanto in fase offensiva e nel primo quarto trovano appena dieci punti, subendo un break da 10-3 che pesa tanto e che regala un vantaggio di quindici punti agli israeliani dopo dieci minuti di gioco. Nel secondo periodo è Smith a dare la carica ai suoi e i cinque punti consecutivi di Gabriele Procida riportano sotto gli ospiti, -9. Reagisce il solito Baldwin per il Maccabi, ma ancora una tripla di Procida riduce di nuovo il gap, 38-28 all’intervallo. Nonostante i tentativi di rimonta, l’Alba non è mai capace di bloccare le avanzate del Maccabi, che continua a segnare con continuità e anche nel terzo periodo mette punti nelle mani di Baldwin, supportato da Colson. Il -7 dell’Alba al 35′, con i liberi a segno di Procida, è il momento in cui gli ospiti pensano di potersela giocare ma Jarrell, Nebo e il solito Baldwin hanno altri piani. 87-74 finale e 33 punti finali per l’ex Baskonia.

Tabellino

Maccabi: Baldwin IV 33, Colson 11, Hilliard 9

Alba Berlino: Procida 12, Smith 12, Olinde 9

Credits: Twitter Account KK Partizan Belgrado

BASKONIA 78 – 85 BARCELLONA BASKET (28-28;40-47;63-64)

Partita scoppiettante a Vitoria dove il Barça vince il derby contro il Baskonia in un match molto equilibrato e che i catalani hanno risolto solo nel finale. Primo quarto ad alta intensità con gli ospiti che provano a scappare via sull’asse Kalinic-Tobey, Sedekerskis non ci sta e con il canestro di Giedraitis il Baskonia mette il naso avanti. Primi dieci minuti chiusi in perfetta parità a quota 28, poi arriva il break ospite che dà un altro strappo al match e allunga fino al 40-47 con cui le squadre vanno negli spogliatoi. Al rientro dalla pausa lunga il Barça prova a tenere il vantaggio, ma i liberi di Hommes e Giedraitis spingono il Baskonia di nuovo a contatto, 57-59. La storia della partita racconta dei catalani che riescono a scappare sempre quando i padroni di casa si rifanno sotto e nell’ultimo periodo la situazione non cambia, Satoransky-Mirotic è il duo del nuovo allungo, stavolta in doppia cifra 70-81. Per il Baskonia non c’è possibilità di rimonta, vince il Barça 78-85 e aggancio alla vetta.

Tabellino

Baskonia: Sedekerskis 16, Hommes 12, Giedraitis 11

Barça: Mirotic 15, Jokubaitis 13, Satoransky 11

Credits: Twitter Account Alba Berlino

VALENCIA 89 – 81 PARTIZAN BELGRADO (27-18;47-37;69-58)

Buona vittoria per il Valencia che nello scontro diretto in zona play-off batte 89-81 il Partizan e infila la terza vittoria consecutiva in EuroLega. La squadra spagnola si affida a Puerto nel quarto d’apertura, con Smailagic e Exum che provano a riportare sotto la squadra ospite, non riuscendo però a limitare l’attacco spagnolo. Nei primi due quarti i padroni di casa hanno tre giocatori già intorno alla doppia cifra, con Dubljevic a quota 11 e le squadre che tornano negli spogliatoi sul 47-37. Il Valencia è in controllo, nonostante il tentativo di rimonta del Partizan che dà i suoi frutti a metà periodo e va il -3, 58-55. Gli sforzi profusi dagli ospiti non bastano a pareggiare l’incontro e il Valencia torna a dominare il match, portandosi fino al 69-58 al 30′. Anche nell’ultimo periodo il Partizan ci prova, Punter segna il canestro del 75-72, anche Leday realizza i liberi che valgono il -3 ma il Valencia tiene duro e con i canestri di Webb la porta a casa, 89-81.

Tabellino

Valencia: Dubljevic 20, Webb 17, Jones 13

Partizan: Exum 22, Punter 14, Trifunovic 9