EuroLega, 21ª giornata: Barcelona perfetto per 35′ ma non basta! Llull e Musa trascinano il Real Madrid nel Clasico

Real Madrid – Barcelona è sempre una partita che vale sempre tantissimo, che si giochi un trofeo o che sia una “semplice” sfida di regular season. Andiamo a vedere cos’è successo oggi al Wizink Center di Madrid.

QUINTETTO REAL: Hanga, Musa, Hezonja, Yabusele, Tavares

QUINTETTO BARCA: Laprovittola, Satoransky, Mirotic, Kalinic, Sanli

I catalani partono forte con i due nazionali cechi a farla da padrone, poi si accodano Mirotic e Laprovittola: il Real è solo Tavares e insegue subit 6-18 dopo soli 7′. Musa e Deck però firmano un parziale di 7-0 con cui il Real torna a contatto a fine primo periodo (16-20 al 10′).

Nel secondo quarto Sanli e Abrines spingono di nuovo avanti i blaugrana, anche se la tripla di Fernandez a fil di sirena ridà energia ai blancos. Dura poco, però, perché il Barcelona segna due triple pesanti prova a scavare un nuovo solco fino al +9. Il primo canestro della partita di Hezonja fissa il punteggio di metà gara sul 32-39.

Twitter FC Barcelona basket

Il Barcelona vola subito a +10, ma ecco in risposta un 8-0 Real che riapre tutto…anche se Kalinic non è d’accordo! Due bombe di fila e catalani ancora avanti, ma non c’è un momento di pausa in questa sfida. I blancos provano a rientrare ma i ragazzi di Jasikevicius con un grande Sanli mantengono nove lunghezze al 30′: i blaugrana guidano 50-59.

Nell’ultimo quarto succede di tutto, con un’intensità pazzesca! Deck dà speranza al Real, poi si incendia Sergio Llull che segna 15 PUNTI in 8′ e porta avanti i suoi per la prima volta dopo tantissimo tempo! Un susseguirsi di emozioni, con Higgins che trova 5 punti pesanti che mettono due possessi di vantaggio per il Barcelona. Ma non è finita, perché Hezonja e due liberi di Llull fissano il punteggio sul 73-73. OVERTIME!

Nel supplementare il Real Madrid mette subito la testa avanti e non si guarda più indietro: dopo i 15 di Llull nel quarto periodo, ecco i 9 (su 18) di Musa nell’overtime. Mirotic prova a riaprirla, ma è la partita di Llull e dalla lunetta il capitano la chiude. Finisce 91-86: come sempre un Clasico di altissimo livello, sia di gioco, sia di emozioni!

REAL MADRID – BARCELONA 91-86 OT (16-20, 32-39, 50-59, 73-73)

RM: Deck 23, Llull 19, Tavares 10, Musa 18, Fernandez 6, Hezonja 7, Rodriguez 4, Yabusele 4, Hanga, Poirier, Causeur, Williams-Goss. All: Mateo

BAR: Mirotic 17, Satoransky 12, Higgins 10, Abrines 9, Laprovittola 8, Vesely 12, Kalinic 8, Sanli 6, Nnaji 2, Jokubaitis 2, Da Silva, Kuric NE. All: Jasikevicius

MVP: Sergio Llull