EuroLega, 21ª giornata: De Colo e Vesely da urlo, il Fenerbahce batte il CSKA a Mosca!

Serata dalle mille emozioni a Mosca. Alla Megasport Arena, il Fenerbahce vince uno dei classici di EuroLega dell’ultimo lustro contro il CSKA; battaglia veramente spettacolare ed appassionante tra le due squadre. La spuntano i turchi trascinati da Nando De Colo e Jan Vesely, autori di una prestazione da autentici leader di una squadra, il Fenerbahce, che si è decisamente ritrovata nell’ultimo mese dopo un inizio di stagione deludente.

QUINTETTO CSKA: James, Hilliard, Kurbanov, Shengelia, Milutinov

QUINTETTO FENERBAHCE: De Colo, Guduric, Ulanovas, Vesely, Duverioglu

Nei primi due minuti va a bersaglio solo un semigancio di Nikola Milutinov, protagonista poco dopo anche con una schiacciata. Il CSKA beneficia subito del vantaggio fisico dominando a rimbalzo offensivo e nel pitturato, mentre l’ex di serata Nando De Colo colpisce dalla media distanza. Lo stesso fa Jan Vesely, che l’azione seguente scappa in contropiede e schiaccia su assist dietro-schiena di De Colo. I padroni di casa, tuttavia, rimangono avanti aprendo il fuoco dall’arco con Shengelia, Jurbanov e ovviamente Mike James (13-6). Toko Shengelia concretizza un gioco da 3 punti che vale il +10 CSKA. Risponde Jarell Eddie con la prima tripla ospite – tirò 6/6 dai 6.75 all’andata. Il Fener cerca di rientrare con i veterani De Colo, Vesely e Brown, ma l’attacco del CSKA gira a meraviglia e trova punti anche da Strelnieks, oltre a uno scatenato Shengelia. 21-15 a fine primo quarto.

Janis Strelnieks inaugura il secondo quarto con un tiro fuori equilibrio. Eddie esce dai blocchi e punisce ancora la difesa del CSKA dall’arco, ma replica con la stessa moneta Johannes Voigtmann. Torna in campo Mike James e anch’egli colpisce dal perimetro, ma le giocate di Nando De Colo mantengono in scia il Fenerbahce (29-24). La reazione del CSKA arriva grazie a Shengelia: il georgiano si avventa su un pallone vagante a metà campo e schiaccia subendo fallo di Jarell Eddie, che restituisce subito la schiacciata dall’altra parte. Shengelia e il fromboliere ex Murcia sono i primi giocatori a raggiungere la doppia cifra personale. Si iscrivono a referto anche Dyshawn Pierre e Marko Guduric, mentre De Colo e Vesely confezionano un paio di alley-oop da urlo. Il CSKA inizialmente resiste alla rimonta, ma l’ultima esecuzione offensiva del Fenerbahce è impeccabile: Pierre dall’angolo manda le squadre negli spogliatoi sul 38 pari.

Nando De Colo in penetrazione mette subito la freccia per il sorpasso Fenerbahce, avanti per la prima volta nel match. Vesely continua a dare spettacolo stoppando al tabellone Hilliard, ma pareggia Daniel Hackett, al primo squillo di serata. De Colo segna altri 4 punti, ma Milutinov e Hackett rintuzzano colpo su colpo. Vesely, Guduric, Pierre e le triple dei caldissimi Eddie e De Colo spingono avanti gli ospiti, ma i rimbalzi offensivi di Milutinov e i pretoriani di coach Itoudis, Kurbanov e Hackett, non fanno scappare il Fener (57-58). La De Colo-Vesely connection continua a creare enormi grattacapi alla difesa di Itoudis, ma il CSKA torna avanti a fine terzo quarto ritrovando James, Strelnieks e Shengelia (66-63).

Darrun Hilliard e Lorenzo Brown protagonisti al principio dell’ultimo quarto di gioco: 2 punti della guardia ex Baskonia, 3 dell’ex Stella Rossa che, dopo essersi preso una chasedown clamorosa proprio da Hilliard, pareggia in layup. Di nuovo Hilliard e Strelnieks riportano i russi avanti di 5 lunghezze, ma Vesely e soci non demordono (73-70). Arriva anche la giocata della settimana: linea di fondo perentoria di Shengelia a posterizzare niente meno che Jan Vesely, stoppatore d’élite. Ribaltamento di fronte e tripla “senza coscienza” di Marko Guduric; succede tutto nel giro di una manciata di secondi, fiammata spettacolosa all’interno di una partita bellissima. Dyshawn Pierre la rende ancora più avvincente col gioco da 3 punti del nuovo sorpasso turco (75-76). Eddie fa +3, ma Hackett impatta dalla linea della carità. 78 pari a 2 minuti dalla fine.

Ennesimo assist di De Colo con destinatario Vesely, all’ennesima affondata a due mani. L’immenso Shengelia fa 80 pari, allora il lungo ceco mette in fila 4 giocate decisive, da vincente vero. 2/2 in lunetta, palla mangiata a Shengelia in difesa, tap-in volante sull’errore di Guduric e stoppata sullo step-back di Mike James! 80-84, manca il canestro della staffa: chi meglio di Nando De Colo? Tripla del +7 a 25″ dalla fine! Hackett è l’ultimo a mollare, ma il Fener amministra abilmente il vantaggio ed espugna Mosca 83-89.

CSKA MOSCA – FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 83-89 (21-15; 38-38; 66-63)

PARZIALI: 21-15; 17-23; 28-25; 17-26.

TABELLINO CSKA: Bolomboy, Khomenko NE, James 11, Hilliard 8, Ukhov NE, Hackett 12, Antonov, Strelnieks 12, Voigtmann 3, Shengelia 18, Milutinov 12, Kurbanov 7. Coach: Dimitris Itoudis

TABELLINO FENERBAHCE: Brown 8, Perez NE, Guduric 8, Mahmutoglu, Biberovic NE, De Colo 22, Pierre 10, Vesely 24, Eddie 17, Muhammed NE, Duverioglu, Ulanovas. Coach: Igor Kokoskov

MVP BASKETINSIDE: Jan Vesely. Difficile scegliere tra il lungo ceco e De Colo, anche perché questa sera sono spesso stati una cosa sola: De Colo crea e assiste Vesely che rifinisce. Ma la prestazione del totem del Fenerbahce è stata eccelsa anche in difesa e, soprattutto, le sue giocate negli ultimi due minuti di gioco sono state decisive per le sorti del match. Chiude con 24 punti, 6 rimbalzi, 3 assist, 2 stoppate, 1 recupero, 0 palle perse, 32 di valutazione. Il Vesely di stasera era lo stesso che vinse l’MVP stagionale nel 2019/19. Con questo Vesely, il Fener può sognare i playoff.