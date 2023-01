EuroLega, 21ª giornata: Il Baskonia batte l’Efes ai supplementari, Olympiacos vincente sul Maccabi

BASKONIA 114 – 111 (OT) ANADOLU EFES (29-28; 48-51; 70-77; 98-98)

Fuochi d’artificio nel match tra Baskonia ed Efes con i padroni di casa che vincono 114-111 dopo un supplementare in una gara dai mille volti e che i turchi si sono fatti scappare nell’ultimo periodo. L’inizio è più di marca spagnola, che tengono un minimo vantaggio nella prima metà ma poi subisco il rientro dell’Efes che trova il pareggio a quota 15 con Beaubois. Daniel Diez permette ai suoi di chiudere avanti, 29-28, il primo quarto, ma l’equilibrio regna a Vitoria, con gli ospiti che mettono il naso avanti soltanto a due minuti dalla fine del tempo con due canestri consecutivi di Beaubois e il +3, 48-51, con cui si torna negli spogliatoi. Nel terzo quarto la squadra campione in carica prova a prendere il largo e riesce anche a trovarsi con la doppia cifra di vantaggio, 52-62, grazie al canestro realizzato da Larkin. Il Baskonia incassa i colpi, rimane in partita e colpisce nell’ultimo quarto, recuperando punto dopo punto e trovando il pari a quota 98 con la tripla di Daulton Hommes a 34 secondi dalla fine. I tempi supplementari sorridono proprio al Baskonia che, rinfrancato dalla rimonta trova in Costello e Howard due pedine fondamentali per il successo. Finisce 114-111, con 33 punti di Costello e 19 di Thompson.

Tabellino

Baskonia: Costello 33, Thompson 19, Howard 16

Efes: Larkin 21, Micic 19, Beaubois 19

Credits: Depositphoto

OLYMPIACOS 95 – 89 MACCABI TEL AVIV (24-25; 51-36; 71-64)

Inizio di marca israeliana ad Atene con l’Oly che trova la prima tripla del match con Vezenkov ma poi comincia a subire la spinta avversaria e 10-21 dopo poco meno di sei minuti di gioco. I padroni di casa si rimettono in carreggiata con il solito Vezenkov che nel solo primo quarto ne mette undici e porta sostanzialmente i suoi a ridosso del pareggio, 24-25. Ad inizio secondo periodo l’Oly confeziona anche il sorpasso, con McKissic e Black, e concretizza una grande fase realizzativa con appena undici punti concessi in dieci minuti. Questo vale l’allungo fino al +15, 51-36, con cui le squadre tornano negli spogliatoi. Al rientro dalla pausa lunga il Maccabi torna a giocare ai livelli del primo quarto, trova Sorkin con la mano calda e gli mette in mano tutti i possessi offensivi, con un risultato più che soddisfacente visto che lo svantaggio al 30′ si è praticamente dimezzato, 71-64. Ad inizio ultimo quarto si segna poco, l’Olympiacos con McKissic è di nuovo sopra di 10, e il canestro del -6 di Baldwin è il massimo punto di vicinanza tra le squadre. I greci controllano e la portano a casa, 95-89.

Tabellino

Olympiacos: Vezenkov 23, Mckissic 13, Papanikolaou 10

Maccabi: Sorkin 23, Baldwin III 14, Colson 13, Adams 13