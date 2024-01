Eurolega, 21ª giornata: il Fenerbahce la spunta all’overtime contro un agguerrito Bayern Monaco, il Real Madrid rischia ma vince dopo un tempo supplementare

Altro giro, altra corsa, altra settimana di doppio impegno in Eurolega. Il Fenerbahce Beko Instabul cerca di tenere il passo delle formazioni avanti in classifica sul campo del Bayern Monaco, in evidente difficoltà nonostante la rosa di elevata qualità, mentre il Real Madrid vuole continuare a dominare in Europa anche nel derby contro il Valencia.

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL – BAYERN MONACO 98-91 D.T.S. (22-22; 16-17; 19-20; 24-22; 17-10)

Partita ad altissimo equilibrio tra il Fenerbahce Beko Istanbul e il Bayern Monaco. Nonostante una sfuriata dei turchi nel primo quarto, che si portano avanti anche di 11 punti, la formazione di coach Pablo Laso risponde con 10 punti consecutivi per chiudere il primo periodo. Il secondo quarto, poi, il Bayern viene fuori e si porta avanti in più di un’occasione, chiudendo il primo tempo con 1 punto di vantaggio dopo la bomba di Edwards. È ancora sinfonia bavarese nel terzo periodo, con il Bayern che trova in Harris un contributo prezioso dalla panchina. Guduric, però, tiene in piedi i suoi e accorcia prima della fine del terzo quarto. Nell’ultimo periodo viene fuori tutto il talento delle due squadre: alle triple di Wilbekin, che quasi la vince per i suoi a pochi secondi dalla fine, rispondono un infuocato Obst ma soprattuto Francisco, il quale pareggia ai liberi la tripla del numero 3 gialloblu che aveva praticamente chiuso la pratica a favore del Fener. Tuttavia, basta un solo tempo supplementare alla squadra turca per vincere il match, con un perentorio 17-10 aperto da un parziale di 5-0. A niente servono le triple disperate dei tedeschi, che continuano così il trend negativo in Eurolega.

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL: Motley 12, Wilbekin 30, Şanli 2, Papagiannis 2, Mahmutoglu, Biberovic 5, Pierre 15 + 10 rimbalzi, Guduric 8, Calathes 6 + 6 assist, Madar, Sestina 5, Dorsey 13. Coach: S. Jasikevicius

BAYERN MONACO: Bolmaro 2 + 6 assit, Booker 16, Edwards 7, Giffey, Brankovic 4, Lucic 11 + 6 rimbalzi, Bonga 4, Francisco 21, Weiler-Babb 3 + 6 rimbalzi, Wimberg, Harris 8, Obst 15, Radoncic. Coach: P. Laso

REAL MADRID – VALENCIA 96-86 (16-24; 19-16; 23-15; 24-27; 14-4)

Nel primo quarto, il Valencia scende sul parquet del Wizink Center con una marcia in più. Grazie a un Davies da 8 punti ma soprattutto al 4/19 dal campo dei padroni di casa, gli ospiti si portano sul + 8, un risultato reso meno amaro dalla tripla del mai domo Llull. Nel secondo quarto, però, la squadra di coach Mumbru soffre in attacco e produce poco, con addirittura ben 5 minuti a soli due punti di squadra segnati. Ci pensa poi un buzzer beater di Pradilla a rimettere il Valencia avanti di 5 lunghezze all’intervallo lungo, con il Real Madrid che aveva trovato più spesso la via del canestro anche grazie all’energia di Tavares. Il terzo periodo si apre con la tripla di Campazzo che indica la via ai suoi. In questo quarto, infatti, il Real Madrid recupera ritmo e idee e inizia a risalire la china punto dopo punto, giocando come ha sempre fatto in questa edizione dell’Eurolega. Grande protagonista Musa, che mostra i muscoli per smuovere i suoi. Nonostante la dimostrazione di forza dei Blancos, però, i valenciani riescono a trovate la strada del canestro con Puerto e chiudono a sole tre lunghezze di distanza dai padroni di casa. L’ultimo quarto inizia con un Valencia coraggioso, che sfrutta il solo canestro da 3 segnato da Llull nei primi 3 minuti e infila 4 canestri con il trio Jovic-Davies-Puerto. Per il Real entra anche il Chaco Rodriguez a dare una mano, ma è ancora il Valencia a fare la gara e a portarsi sul 64-70. A questo punto, Hezonja decide di mettere la sua classe a disposizione del Real e segna una tripla con fallo, realizzato ai liberi, la quale anticipa il canestro di Tavares innescato da Llull per il pareggio Blancos. A un Jones spaziale, che porta di nuovo avanti i suoi di 3 lunghezze, risponde un eterno Llull che prima recupera in difesa e poi segna la tripla del 77-75. Con 50 secondi da giocare è la bomba di Campazzo a mettere il punto esclamativo sul risultato, nonostante Tavares da sotto canestro non riesca ad allungare il parziale. Per il Valencia rimangono solo gli ultimi tiri liberi di Jones, l’ultimissimo ad arrendersi per gli ospiti, ricacciato subito indietro dal 2/2 ai liberi di Hezonja. Ma mai dire mai quando scende in campo la squadra di coach Mumbru: Harper segna la tripla dell’Ave Maria e manda la partita all’overtime!

Un tempo supplementare basta al Real, che grazie a un assolo di Llull (5 punti nell’overtime) e alla ritrovata concretezza di Tavares scava il solco decisivo, nonostante il tentativo di rimanere aggrappati al risultato da parte degli arcigni valenciani

REAL MADRID: Campazzo 19 + 7 assist, Causeur 3, Musa 13, Tavares 18 + 19 rimbalzi, Yabusele 7, Abalde 3, Alocen, Diagne, Hezonja 10 + 6 rimbalzi, Llull 16, Ndiaye 2, Rodriguez 5. Coach: M. Chus

VALENCIA: Jones 17 + 6 assist, Anderson 9, Lopez-Arostegui, Jovic S. 11, Reuvers 2, Toure, Davies 19, Harper 8, Inglis 8, Pradilla 6, Puerto 6, Robertson. Coach: A. Mumbru