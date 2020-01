Milano subisce la terza sconfitta in altrettante trasferte europee, a opera di un Fenerbahce in grado di imporre subito la propria legge e di resistere alla rimonta ospite nell’ultimo quarto. L’Olimpia arriva anche a -2 dopp essere stata sotto di 17, ma negli ultimi minuti sloukas sale in cattedra e per Milano non c’è niente da fare.

FENERBAHCE BEKO ISTANBUL – AX ARMANI EXCHENGE OLIMPIA MILANO 73-64

