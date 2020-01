EuroLega, 21ª giornata: L’Efes espugna Madrid dopo ben 15 anni!

Era l’incontro più atteso e non ha deluso le aspettative! Real ed Efes si danno battaglia per 40′ in una sfida intensa oltre che bellissima da vedere; alla fine però a prevalere sono gli uomini di Ataman per 75-80 confermandosi in vetta solitaria. Larkin gioca l’ennesima partita da fenomeno avvalorando la propria candidatura ad MVP di stagione; alla fine l’ex Celtics chiuderà con 32 punti e 36 di valutazione; ad ora giocatore di tutt’altra categoria.

QUINTETTO BASE REAL MADRID: Campazzo, Tavares, Deck, Carroll, Taylor

QUINTETTO BASE ANADOLU EFES: Larkin, Pleiss, Simon, Singleton, Beaubois

Fin dalle prime battute il Real Madrid impone un ritmo forsennato al match grazie soprattutto a Campazzo. Il play argentino è la solita scheggia impazzita sia in attacco che in difesa; assist, recuperi e canestri producono il primo vantaggio madrileno sul 12 a 5 dopo soli 3 giri d’orologio. I turchi tuttavia, come copione vuole, si affidano al talento cristallino di Larkin per stare in scia agli spagnoli ed il numero 0 biancoblu non delude le aspettative. L’ex Boston apre e ricama il parziale di 7 a 2 che riporta i viaggianti a debita distanza dai blancos costringendo Laso al time-out immediato. Pure dopo il minuto di sospensione il ritmo della sfida rimane molto alto; Thompkins e Pleiss trovano i primi canestri dal campo lasciando però inalterato il gap tra le due formazioni (16 a 14 a 2’ dalla prima sirena). Ancora Thompkins, ben coadiuvato da Tavares, dilata ulteriormente la forbice tra le contendenti, ma la tripla finale di Singleton chiude le prime ostilità sul punteggio di 20 pari.

Il secondo periodo ripropone lo stesso spartito del primo quarto di gioco; Real che tenta la fuga ed Efes pronto a replicare colpo su colpo. I madrileni trovano facilmente conclusioni nel cuore dell’area avversaria; Mickey e Causeur rimpinguano il bottino dei padroni di casa che si riportano immediatamente a +4 (24-20), ma i turchi, come già accennato sopra, trovano sempre il modo per far male alla difesa avversaria. Singleton e Larkin si guadagnano dei viaggi in lunetta mantenendo immacolata la percentuale dai liberi per la squadra ospite; ci pensa nuovamente Mickey a ristabilire i 4 punti di differenza tra la prima e la seconda della classe (29-25 al 13’). Fernandez, con la sua prima bomba in quest’incontro, regala il massimo vantaggio al Real sul +7; ma i blancos non hanno nemmeno il tempo di mettersi a difendere per legittimare il vantaggio che Beaubois spara pure lui la propria prima tripla della sfida che riporta il gap nuovamente a soli 4 punti. Questo continuo botta e risposta tra la squadra di Laso e quella di Ataman si protrae per tutto il resto del quarto; a due minuti dall’intervallo lungo però i bianco blu trovano le forze per piazzare un importante break di 7 a 0 che inverte il trend oltre che l’inerzia alla partita! Al rientro negli spogliatoi il tabellone luminoso recita Real Madrid 40-43 Anadolu Efes.

Thompkins apre le danze di questa ripresa con la tripla del 43 pari; Larkin negli altri 15 metri infila un “long-two” riportando immediatamente l’Efes sul +2. Dopo 20’ a ritmi indiavolati, i giocatori hanno un fisiologico calo nell’intensità messa sul parquet; ma il match rimane comunque molto piacevole da seguire. Deck, con un gioco da tre punti, riavvicina il Real dopo il canestro di Pleiss; ma è ancora un indemoniato Larkin, con la terza bomba su quattro tentativi, a spingere in fuga i turchi (46-50 al 26’). Gli iberici, scivolati nel frattempo a -5, hanno una reazione d’orgoglio; con un piccolo ma significativo break di 5 a 0 agguantano la parità sul 53 a 53 rianimando il pubblico del Wizink Center. I padroni di casa commettono il fatale errore di non approfittare dell’unico momento di black-out avuto dagli ospiti; Singleton e Balbay ringraziano ristabilendo i due possessi di margine tra le sfidanti. Al 30’ il parziale è il seguente Real 55-59 Efes

L’ultima frazione ricomincia coi primi punti di Anderson in questa sfida che fanno raggiungere il massimo vantaggio ai turchi sul 55 a 61, prima che Larkin, con l’ennesima bomba, aggiorni questo dato (55-64 al 32’). Feriti, ma non morti, i madrileni provano a buttare il cuore oltre l’ostacolo; Rudy replica con la stessa moneta alla tripla di Larkin e poi richiama a gran voce gli undici mila spettatori assiepati sugli spalti ad incitare la squadra. Peters raffredda momentaneamente le voci dei supporter spagnoli; ma le due triple senza senso di Llull riaccendono le speranze di rimonta dei padroni di casa sotto ora solo di 3 punti (64-67 al 35’). Si giunge quindi ad una fase di stallo con le due squadre che non riescono a prevalere l’una sull’altra; Campazzo con una preghiera sullo scadere dei 24” riavvicina ad un solo punto i blancos; ma nell’altra metà campo è Pleiss a punire la disattenta difesa spagnola chiudendo di fatto la sfida. I punti finali di Larkin sono solo la ciliegina finale sulla pesantissima vittoria turca che conferma la squadra di Ataman in vetta alla graduatoria di questa regular season; per il Real invece si tratta della terza sconfitta consecutiva, nulla è compromesso per i ragazzi di Laso in quanto il secondo posto resta in cassaforte, ma ora la prima posizione dista ben 3 vittorie. Il finale da Madrid è Real 75-80 Anadolu Efes

MVP BASKETINSIDE.COM: Shane Larkin. Partita da assoluto MVP; leader sia per punti che per carisma nella tana del Real. Quando la palla scotta i compagni di squadra lo cercano sicuri che tanto lui si inventerà qualcosa; non disattendendo mai le attese. Lo scout alla fine reciterà 32 punti con 10/14 dal campo 8 falli subiti e 36 di valutazione, ma le cifre non rendono completamente giustizia alla partita da fenomeno disputata dal giocatore col numero 0.

REAL MADRID – ANADOLU EFES 75–80 (20-20, 40-43, 55-59)

[Progressivo 20-20, 20-23, 15-16, 20-21]

Real Madrid: Causeur 4, Fernandez 8, Campazzo 10, Lapravittola, Reyes 2, Deck 6, Carroll 3, Tavares 6, Llull 13, Mickey 8, Thompkins 15, Taylor, all. Laso

Anadolu Efes: Larkin 32, Beaubois 7, Singleton 7, Balbay 5, Gecim n.e., Sanli, Moerman 5, Tuncer 3, Pleiss 13, Anderson 3, Peters 3, Simon 2, all. Ataman