EuroLega, 21ª giornata: Non basta un monumentale Spanoulis! Olympiacos KO con lo Zenit

Lo Zenit vuole lasciare l’ultimo posto in EuroLega, mentre i greci dell’Olympiacos cercano continuità per la corsa ai Playoffs.

Zenit San Pietroburgo – Olympiacos Pireo 91-87 (24-27, 45-43, 66-58)

Quintetto Zenit: Albicy, Hollins, Zubkov, Trushkin, Ayon

Quintetto Olympiacos: Spanoulis, Baldwin, Papanikolau, Vezenkov, Milutinov

PRIMO QUARTO

Vezenkov e Spanoulis subito da fuori, ma Ayon risponde con 5 punti consecutivi più l’assist per il primo vantaggio interno. Milutinov e ancora Vezenkov dettano i ritmi offensivi dell’Olympiacos ma lo Zenit tiene (16-18 al 6′). I greci toccano il +7, poi i padroni di casa rientrano, ma è Printezis sulla sirena a fissare il 24-27 dopo 10′.

SECONDO QUARTO

Due triple di Voronov, già in doppia cifra, e i primi due canestri di Iverson mandano avanti i russi 34-27 prima della bomba di Printezis. Proprio nel momento di maggior difficoltà, l’Olympiacos si affida ai veterani Spanoulis e Printezis che chiudono il gap (38-37 al 17′). Spanoulis già a quota 15 è il trascinatore dei suoi, ma si va all’intervallo lungo con lo Zenit che conduce 45-43.

TERZO QUARTO

Parte di nuovo meglio lo Zenit che con Renfroe e Thomas trova il +8 ma Spanoulis con cinque punti filati riavvicina i biancorossi, tuttavia gli rispondono con interesse dei caldissimi Voronov e Thomas (59-51 al 26′). Hollins, piuttosto in ombra oggi, segna la tripla del massimo vantaggio sul +11, ma Papanikolau è l’unica àncora in attacco dei suoi che permette ai greci di tornare a contatto, prima che Zubkov fissi il punteggio del 30′ con lo Zenit avanti 66-58.

QUARTO QUARTO

Non si segna nei primi 2′, ma è Albicy a ristabilire la doppia cifra di vantaggio con il suo primo canestro dal campo. Printezis segna e riporta il -7, ma Voronov è in serata di grazia (73-62 al 34′). Il trio greco non sbaglia un colpo e segna un parziale di 7-0 che riapre tutto! Ponkrashov è l’unico a segnare in questo mega parziale dell’Olympiacos, ma ormai è un finale punto a punto! A 3’20” dalla fine lo Zenit conduce solamente 76-74. Quando tutto faceva pensare alla rimonta dell’Olympiacos, i greci si distraggono nuovamente ed è fatale. Renfoe, Hollins e Voronov piazzano il parziale che questa volta è decisivo per lo Zenit. Un immenso Spanoulis segna tutto quello che gli passa per le mani nel finale, ma non basta. Kill Bill chiude con 31 punti e 7 assist ma l’Olympiacos esce sconfitto da San Pietroburgo. Un ottimo Zenit ottiene 2 punti fondamentali per il loro cammino in EuroLega.

ZENIT: Albicy 6, Hollins 8, Zubkov 7, Trushkin 5, Ayon 15, Thomas 10, Voronov 21, Iverson 6, Renfroe 8, Abromaitis 2, Pushkov, Ponkrashov 3. All: Plaza

OLY: Spanoulis 31, Baldwin, Papanikolau 20, Vezenkov 7, Milutinov 9, Paul, Printezis 20, Rochestie, Rubit, Koniaris, Charalampopoulos NE.

