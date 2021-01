EuroLega, 21ª giornata: Panathinaikos sul velluto, Mitoglou e Nedovic abbattono il “Khimki B”

Due squadre deludenti si affrontano oggi per la 21ª giornata, Panathinaikos contro Khimki Mosca. I russi devono registrare le assenze di Shved, Timma, Monroe, Jerebko, Booker e Vialtsev. Nel Pana mancano Papagiannis e Papapetrou; c’è Foster ma solo per fare numero in panchina: su di lui ci sono molte squadre interessate.

QUINTETTO PANA: Sant-Roos, Nedovic, White, Mitoglou, Auguste

QUINTETTO KHIMKI: McCollum, Bertans, Zaytsev, Monia, Mickey

Un Khimki con tantissime assenze vola a OAKA per provare ad evitare un’altra sconfitta, che sarebbe la 13ª di fila. Dopo una partenza a handicap sul 7-2 i russi mettono la testa avanti con Jovic e McCollum sul 10-13. Poi il Panathinaikos riprende in mano la partita, ma Zaytsev dà speranza con un gioco da tre che chiude il primo quarto sul 23-20.

Zaytsev segna altri 4 punti in apertura di secondo periodo, ma dopo il solo McCollum – anche con un canestro assurdo che trovate qui sotto – non basta per rispondere al Panathinaikos e a un dominante Mitoglou (39-31 al 16′). È poi Nedovic a chiudere il primo tempo con sette punti che portano il Pana avanti 46-33 all’intervallo.

Il “Khimki B” prova a restare lì, ma il Panathinaikos è troppo più forte e mantiene il vantaggio sull’onda dei super ispirati Mitoglou e Nedovic (56-40 al 24′). Il Khimki è sparito dal campo, ormai il Pana è sul +20 e gioca senza patemi. Al 30′ i padroni di casa conducono 70-51.

Mickey e McCollum provano a crederci, portando i russi fino al -14 costringendo i greci al timeout. Si va di nuovo da Mitoglou che scaccia indietro il Khimki e di fatto spegne le speranze di rimonta. Mosca salva la faccia tornando anche a -10 ma ormai è troppo tardi. Termina con il punteggio di 94-78.

MVP Konstantinos Mitoglou 29 punti, 12 rimbalzi (8 in attacco) e 6 falli subìti con 10/14 da 2 e 9/9 ai liberi

Panathinaikos Atene – Khimki Mosca 94-78 (23-20, 46-33, 70-51)

Panathinaikos: Sant-Roos 3, Nedovic 21, White 9, Mitoglou 29 (12 rimbalzi), Auguste 6, Mack 5, Bentil 5, Bochoridis 3, Kaselakis 5, Kalaitzakis 7, Vougioukas NE, Foster NE. All: Kattash

Khimki: McCollum 17, Bertans 10, Zaytsev 10, Monia 7, Mickey 25, Jovic 9, Karasev, Voronov, Odinokov, Sharapov, Kadoshnikov NE. All: Maltsev