Eurolega 21a giornata: Partenza sprint e il Panathinaikos batte il Monaco

Prosegue l’ottimo momento del Panathinaikos che con una prestazione di forza ottiene la terza vittoria consecutiva, la settima nelle ultime sue otto gare di Eurolega. Ad Oaka cade il Monaco che perde la sua terza trasferta in fila e non riesce a trovare continuità in Europa. Una gara tenuta saldamente in mano per tutti i 40′ dagli ateniesi di Ataman che scappano nel primo quarto con un eccezionale 7/9 nel tiro da tre punti che lascia sulle gambe i francesi. Grant, Grigonis, Nunn e Mitoglou sono gli esecutori materiale del divario che si apre con il Monaco doppiato 18-9 dopo 5′ e sotto 24-9 subito dopo dopo altre due bombe che manda in estasi il tifo dell’Oaka. Il Pana conduce 27-12 al 10′ e si mette a condurre saldamente la partita. Non basta una buona reazione dei monegaschi nel secondo tempo con Motiejunas che prova a scuotere i suoi. Gli ospiti riducono fino al -9 (34-25) approfittando di un calo dei biancoverdi. Ma nel finale di primo tempo Lessort e Hernangomez rimettono un pò le cose a posto per il 43-30 dell’intervallo.

A inizio di ripresa Nunn e Lessort (i protagonisti a livello statistico della serata ateniese) firmano il nuovo allungo ateniese per il +20 in favore dei padroni di casa a -5’34” dalla terza sirena. Il Monaco affievolisce la sua energia andata troppo a corrente alternata e incapace di resistere all’intensità e precione dei greci. Al 30′ i locali conducono 64-44 dopo aver toccato il massimo vantaggio (62-39).E’ il preludio a un ultimo quarto dove non succede più niente. Il Panathinaikos controlla con disinvoltura e lucidità una partita in tasca già da tempo. Il Monaco china il capo per la nuova sconfitta lontano dal Principato.

Panathinaikos-Monaco 88-63 (27-12, 16-18, 21-14, 24-19)

Panathinaikos: Kalaitzakis, Moraitis 3, Balcerowski, Sloukas 6, Grant 8, Nunn 21, Lessort 23, K.Antetokounmpo, Grigonis 5, J.Hernangomez 10, Mitoglou 12. Coach: Ataman

Monaco: Blossomgame 3, Brown, Diallo 4, Cornelie 5, Jaiteh 2, Walker 3, Motiejunas 13, Tarpey, Ouattara 7, Strazel 11, Hall 4, James 11. Coach: Obradovic