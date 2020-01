EuroLega, 21ª giornata: Polonara e Shields show! Il Baskonia “italiano” supera il Khimki

QUINTETTO BASKONIA: Henry, Janning, Shields, Eric, Shengelia.

QUINTETTO KHIMKI: Shved, Timma, Zaytsev, Jerebko, Booker.

PRIMO QUARTO:

Partita dai ritmi alti e molto piacevole da vedere. Il Baskonia parte meglio con un Eric sugli scudi. Il Khimki reagisce subito e non si fa intimorire, grazie ad un super Jonas Jerebko. L’ex Biella segna 10 punti ed è uno dei protagonisti della riscossa Khimki. Nessuna delle due squadre prende il sopravvento, con l’equilibrio a farla da padrone. Achille Polonara esordisce nell’incontro negli ultimi minuti del primo quarto con presenza a rimbalzo e in area. +2 per i baschi dopo 10 minuti di gioco.

SECONDO QUARTO:

Le due squadre mostrano uno stile di gioco completamente diverso. Il Baskonia tira pochissimo da 3 punti mentre il Khimki ne “abusa” con scarsi risultati sin qui. I russi aggiustano la mira e cercano la fuga, nonostante uno Shved da 1 su 8 dalla lunga distanza. Il Baskonia si affida agli “ex” italiani, Shields e Polonara. L’ex Trento segna 12 punti insieme ad un Polonara da 6 punti e 7 rimbalzi, protagonisti veri di questo primo tempo chiuso con 3 punti di vantaggio dal Baskonia.

TERZO QUARTO:

Shved continua a sparacchiare dalla lunga distanza, ma il Khimki rimette il muso avanti nel punteggio. Il Baskonia soffre tremendamente dalla lunga distanza, tirando con il 25%, nonostante un vantaggio netto sotto canestro con il lunghissimo Fall e un Polonara molto positivo stasera. Timma si accende nella ripresa e insieme a Jovic e Jerebko permette al Khimki di comandare a 10 minuti dal termine, anche se solo di due punti di scarto.

ULTIMO QUARTO:

L’equilibrio è la parola fondamentale di questa partita. Parziali, controparziali ma mai un vero padrone e una vera fuga da parte di entrambe le squadre. Il Khimki si carica subito di falli (tra cui Timma commette il quinto) e aiuta il Baskonia a trovare punti facili dalla lunetta. Gli ultimi minuti sono da vero cardiopalma. Punto a punto e botte da orbi da entrambe le parti. Shields e Fall sono autori di canestri decisivi, con Polonara sempre in campo e finalmente protagonista in EuroLega. Shved segna da 3 per il -1 Khimki a 50 secondi dal termine. Henry dall’altra parte fa 1 su 2 ai liberi e consegna l’opportunità per pareggiare o vincere la partita ai russi. I Baschi però difendono benissimo e costringono il Khimki all’errore. Che sofferenza ma che vittoria per il Baskonia.

BASKONIA – KHIMKI 83-79 (27-25, 20-19, 14-19,

MVP BasketInside – Achille Polonara

BASKONIA: Penava, Gonzales, Henry 5, Janning 2, Diop 4, Garcia, Fall 6, Stauskas, Shengelia 6, Shields 12, Polonara 6, Eric 6. All: Ivanovic.

KHIMKI: Shved 6, Booker 4, Timma, Karasev 8, Zaytsev 3, Vialtsev, Jerebko 13, Monia, Gill, Jovic 6, Evans 4, Bertans. All: Kurtinaitis.