EuroLega, 22ª giornata: apoteosi Virtus, la Stella Rossa non ha scampo alla Segafredo Arena

È proprio il caso di dirlo: stasera è stata una Virtus “stellare”. Alla Segafredo Arena gli uomini di Scariolo dominano dall’inizio alla fine non lasciando scampo alla Stella Rossa di Belgrado (84-72), con nessuno a fare caso alle pesantissime assenze di Lundberg e Ojeleye. Ottima la prova difensiva della Virtus, agevolata anche dagli ospiti troppo Vildoza-dipendenti, ma offensivamente Bologna è stata brava a trovare spesso vantaggi alzando quando necessario i ritmi. In una grande orchestra (28 assist totali, 9 per il maestro Teodosic e 113 di valutazione complessiva), da sottolineare ci sono i 13 punti di un ritrovato Weems, alcuni in un momento del match dal peso specifico molto importante.Speranze playoff ancora vive, con la sfida fondamentale di venerdì a Villeurbanne all’orizzonte.

QUINTETTO VIRTUS: Teodosic, Hackett, Weems, Shengelia, Jaiteh

QUINTETTO STELLA ROSSA: Vildoza, Nedovic, Lazarevic, Mitrovic, Petrusev

Avvio super della Virtus che si portava sul 9-0 con la tripla di Teodosic. Il quintetto più fisico permetteva a Bologna di trovare spesso e volentieri vantaggi offensivi, con Ivanovic che ricorreva addirittura ad Ilic per provare a contrastare Jaiteh. Petrusev e Lazic ricucivano in parte il gap (15-9 al 6′), ma l’ingresso di Ale Pajola dava uno slancio pazzesco alle V-nere: il classe ’99 metteva 6 punti in fila che propiziavano il break di 12-0 che valeva il +18 prima di una piccola reazione Zvezda (30-14 al 10′).

Scariolo pescava molto dalla panchina e c’era subito spazio per il Beli: Marco si sbatteva in difesa, ma in attacco litigava col ferro (1/6 da 3 punti nel primo tempo). Gli interni continuavano, per fortuna della Virtus, a creare vantaggi: stavolta era Bako ad essere incisivo. La Stella Rossa rispondeva quasi esclusivamente con le scorribande di Vildoza, ma tanto bastava per ridurre il gap (40-27 al 16′). Scariolo rimetteva dentro i “calibri pesanti”. Teodosic si era raffreddato, ma Jaiteh continuava ad essere un rebus per la difesa serba: Mam e Shengelia permettevano alla Virtus di mantenere un discreto margine (48-35 all’intervallo).

Rientro in campo con Dobric che apriva le danze e portava i suoi a -10. In un momento chiave della partita, con la Stella Rossa che poteva rientrare per davvero era Kyle Weems a risolvere tutti i problemi con tre bombe in rapida successione, un autentico show che dava nuova linfa ai virtussini e faceva capire agli ospiti che la rimonta era pressoché impossibile. Nota lieta per Bologna era anche il terzo fallo di Vildoza (antisportivo su Jaiteh), a maggior ragione vista la brutta serata del “gemello” Nedovic. La Virtus ci metteva grande aggressività, quella che permetteva a Bako di volare a inchiodare in contropiede e aumentare la forbice tra le due squadre (70-51 al 30′).

L’ultimo quarto non offriva nulla di significativo, se non per le statistiche e per accertare anche la differenza canestri ribaltata dalle V-nere (-9 all’andata in Serbia) nel tripudio generale della Segafredo Arena.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – CRVENA ZVEZDA MERIDIANBET BELGRADE 84-72 (30-14; 48-35; 70-51; 84-72)

VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 11, Belinelli 9, Pajola 6, Bako 9, Jaiteh 11, Shengelia 15, Hackett 4, Mickey, Camara n.e., Weems 13, Teodosic 6.Coach: Scariolo

CRVENA ZVEZDA: Holland, Vildoza 20, Lazarevic 9, Mitrovic 2, Lazic 9, Dobric 6, Ivanovic 2, Ilic 10, Nedovic 4, Markovic, Kuzmic n.e., Petrusev 8, Bentil 2. Coach: Ivanovic.