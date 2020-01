EuroLega, 22ª giornata: Che Real Madrid! Gli spagnoli espugnano con merito Tel Aviv

Partidazo di EuroLega a Tel Aviv tra Maccabi e Real Madrid. Gli israeliani, con numerosi infortuni, sono chiamati alla riscossa dopo la battuta d’arresto a Monaco contro il Bayern. Il Real Madrid attraverso un momento complicato, con 3 sconfitte consecutive, una cosa vista raramente nella casa blanca. Rientra Anthony Randolph, giocatore fondamentale per il Real Madrid, mentre è tempo di esordire in EuroLeague per Amar’e Stoudemire, ex stella dei Suns e dei Knicks in NBA.

QUINTETTO MACCABI TEL AVIV: Bryant, Wilbekin, Caloiaro, Acy, Hunter.

QUINTETTO REAL MADRID: Campazzo, Causeur, Deck, Randolph, Tavares.

PRIMO QUARTO:

Che inizio di gara! Intensità a mille, si corre al massimo da entrambe le parti e e la partita è più che piacevole. Il Maccabi “abusa” del tiro da 3 punti, tirando appena può ma anche con grande precisione. Scottie Wilbekin, fresco del rinnovo triennale con gli israeliani, è caldissimo in questo inizio con due triple. Anthony Randolph dall’altra parte, sembra non essersi mai fermato. L’ex Warriors segna a ripetizione e aiuta il Madrid a rimanere a stretto contatto contro un Maccabi che sembra essere partito fortissimo. La difesa del Madrid sale di livello, Tavares è un muro e Randolph in attacco è scatenato con 13 punti segnati in 10 minuti. Fine primo quarto, +2 Real Madrid.

SECONDO QUARTO:

Botte da orbi e intensità sempre al limite, a volte anche oltre, per il Maccabi. Il Real Madrid soffre questa super intensità e va sotto nel punteggio ad inizio secondo quarto. Parzialone per i gialli, padroni di casa. Devastante 14-2 che permette al Maccabi il primo accenno di fuga. Super impatto di Avdija, baby gioiellino degli israeliani e già in odore di NBA. Parziale che farebbe sbandare chiunque, ma non il Real Madrid. Reazione d’orgoglio, con un ottimo Jeffery Taylor autore di 5 punti consecutivi. Primi punti anche per Stoudemire, nel suo debutto assoluto in EuroLega. Si va al riposo lungo sul +2 Maccabi, in una partita tutta da decidere.

TERZO QUARTO:

É un Real Madrid totalmente diverso quello che entra in campo nel terzo quarto. I campioni di Spagna giocano con grande concentrazione e con due protagonisti indiscussi, Walter Tavares e Anthony Randolph. Il primo è un vero e proprio muro, con 5 stoppate il leader di una difesa d’acciaio mostrata in questa serata. Randolph e Fabien Causeur sono i riferimenti offensivi di Pablo Laso, a dir poco ispirati in questa serata israeliana. Scottie Wilbekin prova a rispondere alla furia madrilena, furia che permette agli ospiti di chiudere avanti di 8 a 10 minuti dal termine.

ULTIMO QUARTO:

Il Maccabi vuole dimostrare che a Tel Aviv non si passa e l’inizio dell’ultimo quarto è un segnale forte e chiaro. Subito Cohen con triple consecutive per il -1 Maccabi. Che partita e che intensità tra due grandissime squadre di questa competizione. Ritorna sotto il Maccabi? Altra stoccata del Real Madrid. Tavares, partita incredibile la sua, e Thompkins riportano avanti di 7 lunghezze il Madrid e costringono il Maccabi al timeout. Gli israeliani grazie al solito Wilbekin ritornano a stretto contatto e con la tripla di Quincy Acy è di nuovo -2 a 3 minuti dal termine. Finale pazzesco. Inerzia dalla parte del Maccabi? Il Real Madrid non è d’accordo e ed esce dal timeout con una lucidità impressionante. Campazzo è il regista di un controparziale che è decisivo ai fini della partita. La tripla dell’argentino segna il +7, decisivo ai fini dell’incontro? Chiedere a Scottie Wilbekin, l’ultimo a mollare. I liberi, in un finale di grande tensione, consegnano la vittoria al Real Madrid. Che sia la vittoria della definitiva riscossa per il Real Madrid in EuroLega?

MACCABI TEL AVIV – REAL MADRID 77-81 (19-21, 19-15, 11-21, 28-24)

MVP BasketInside – Walter Tavares. Se si rivede un Real Madrid impressionante in EuroLega, tanto merito è del muro chiamato Tavares. L’ex NBA è il vero dominatore del pitturato, una vera e propria muraglia invalicabile per il Maccabi. Doppia doppia da 11 punti, 10 rimbalzi e soprattutto 5 stoppate.

MACCABI TEL AVIV: Bryant 5, Wilbekin 21, Acy 9, Reynolds 4, Caloiaro 2, Hunter 8, Cohen S., Avdija 7, Jackson 2, Dorsey 9, Cohen J. 8, Stoudemire 2. All: Sfairopoulos.

REAL MADRID: Causeur 12, Randolph 19, Fernandez, Campazzo 11, Laprovittola, Deck 4, Carroll, Tavares 11, Llull 5, Mickey 2, Thompkins 12, Taylor 5. All: Laso.

PROGRESSIVI: 19-21, 38-36, 49-57

