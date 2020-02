EuroLega, 22ª giornata: Dubljevic ferma la striscia di Larkin come MVP settimanale

Si ferma la striscia di MVP settimanale in EuroLega di Shane Larkin! Il play dell’Efes, autore comunqe di una gran prova sul campo della Stella Rossa Belgrado, deve per una volta abdicare lasciando il trono per questa settimana a Bojan Dubljevic. Il centro montenegrino è stato, infatti, super protagonista nella vittoria del Valencia in quest’ultimo turno di EL con una prestazione da 19 punti e 7 rimbalzi con il 69% dal campo! Gli spagnoli rimangono quindi, grazie a questa vittoria, ampiamente in corsa per un posto tra le prime 8 squadre del continente anche se dovranno guardarsi bene le spalle dal Fenerbahce in netta ascesa.