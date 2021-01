Eurolega, 22ª giornata: Fenerbahce, altro passo in avanti! Maccabi, altro stop in volata

Il Fenerbahce Istanbul, in piena striscia positiva e ora a ridosso dei playoff, ospita nella 22ª giornata un Maccabi Tel Aviv assai sprecone, incapace di vincere sei gare finite con arrivo in volata. Assenti per i turchi il lungo Barthel, mentre per gli israeliani Sandy Cohen (positivo al covid) ed Omri Casspi (schiena) ma ci sarà l’ex bresciano TJ Cline.

Bender parte con due triple fa capire che il Maccabi c’è e infatti guida per buona parte del primo quarto, sebbene senza mai allungare. Eddie pareggia a quota 15, ma poi altre due bombe gialloblù danno il +6, prima del canestro di Pierre che fissa il punteggio del primo quarto sul 17-21 Maccabi.

Nel secondo quarto è solo Fenerbahce. Il parziale diventa di 15-0 in soli 4′ con Vesely e Pierre grandi protagonisti (30-21 al 14′). Il Maccabi si sblocca finalmente e torna a -3, poi la partita prosegue con grande equilibrio. La tripla di Bryant sulla sirena fissa il 36-35 per il Fenerbahce a metà gara.

Zizic firma il vantaggio, ma poi un 8-0 dei turchi ridà respiro agli uomini di Kokoshkov. Bryant e Wilbekin dall’arco impattano sul 46-46, però poi sale in cattedra Brown che prima assiste Vesely e poi segna 5 punti per il +7. DiBartolomeo segna la tripla, ma Guduric sulla sirena infila l’and-one del 60-53 al 30′.

Ancora DiBartolomeo, ma il Fenerbahce vola a +11 massimo vantaggio. Wilbekin però si porta in spalla i suoi, e alla fine è lui a segnare il 70-66 a 4′ dal termine. L’ex sassarese Pierre, tuttavia, spezza le gambe e le speranze al Maccabi con un 5-0 personale, poi Mahmutoglu e Vesely fissano il +12 e di fatto chiudono la gara. Bryant e Wilbekin (prima doppia doppia in carriera) rendono meno pesante il passivo, ma alla fine il Fenerbahce esulta ancora vincendo 82-75!

Fenerbahce Istanbul – Maccabi Tel Aviv 82-75 (17-21, 36-36, 60-53)

Fenerbahce: De Colo 16, Ulanovas 2, Guduric 11, Duverioglu 2, Vesely 18, Eddie 3, Brown 7, Pierre 15, Mahmutoglu 8, O’Quinn, Muhammad NE, Perez NE.

Maccabi: Wilbekin 15 (10 assist), Bryant 18, Caloiaro 2, Bender 7, Hunter 4, Dorsey 9, DiBartolomeo 8, Zizic 4, Jones, Blayzer 3, Zoosman 5.