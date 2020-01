EuroLega, 22ª giornata: Fenerbahçe ok nell’ultimo quarto, l’Olympiacos supera Vitoria e recupera terreno

ALBA BERLINO 70-74 FENERBAHCE (22-17, 19-16, 15-17, 14-24)

Il Fenerbahçe sbanca Berlino sigillando il quinto successo nelle ultime 6 partite. Il successo dei turchi matura con un ultimo quarto perentorio (24-14), che vanifica il sacrificio collettivo dei tedeschi. L’Alba, spinta da 7 punti di Giedraitis, parte meglio (22-17 il primo quarto) e tocca in più occasioni anche la doppia cifra di vantaggio, Datome si accende segnando 7 punti in 3′ ma il Fenerbahçe scivola sotto di 8 (41-33) all’intervallo lungo. Evidente il lavoro difensivo dei tedeschi al 20′, con 6 recuperi (3 di Hermannson) e i vice campioni d’Europa a quota 14 nella voce palle perse. Spinto ancora da tanta difesa e dal suo collettivo – 10 uomini a referto a fine partita – l’Alba continua a premere il gas mantenendo le distanze dal Fenerbahçe, che tocca il -3 a metà del terzo quarto ma deve aspettare gli ultimi 10′ per vedere scricchiolare il fortino gialloblu. 5 punti consecutivi di Sloukas spingono i turchi a -2 (60-58), mentre è Kalinic a impattare la partita, mentre corre il 34′. L’Alba ha le energie per iniziare e alimentare un botta e risposta che durerà fino all’ultimo minuto della contesa, in cui due triple di Westermann chiudono il discorso dando la vittoria a Obradovic.

ALBA BERLINO: Mason 9, Siva 2, Giffey, Eriksson 8, Mattisseck, Hermannson 10, Ogbe 2, Giedraitis 14, Thiemann 4, Cavanaugh 5, Nnoko 11, Sikma 5.

FENERBAHCE: Nunnally, Westermann 11, Kalinic 6, Sloukas 16, De Colo 10, Williams 4, Thomas 2, Vesely 10, Muhammed, Datome 15, Lauvergne 0.

OLYMPIACOS 80-70 BASKONIA VITORIA (25-24, 18-13, 16-14, 21-19)

L’Olympiacos manda segnali importanti nella lotta all’8° posto superando al Pireo il Baskonia Vitoria. Spinti da Rubit (19+7 all’ultima sirena) e dal sempiterno Spanoulis (16 in 30′ con 4\5 da 3) i greci impongono subito il loro ritmo alla partita e, pur senza dare l’impressione di poter fuggire via, tengono le redini della partita nei primi 10′ di gioco (25-24). Il Baskonia non sembra essere in gran serata balistica (31% da 3 all’intervallo lungo), in attacco si aggrappa a Shengelia (14 alla fine, 8 al 12′ di gioco) e resta per buona parte del secondo quarto a un possesso dai padroni di casa, che vanno al riposo sul +6 (43-37) per una tripla negli ultimi possessi di gioco di Spanoulis. Il parziale di 7-0 dei reds all’uscita degli spogliatoi spinge Bartzokas al massimo vantaggio della gara (50-40), con il Baskonia che prova a coinvolgere i piccoli, trovando qualcosa da Shields e Stauskas ma restando ancora indietro (59-51) al principio dell’ultimo quarto di gioco. Il 2+1 di Rubit, che spinge l’Olympiacos a +14 (69-55), rischia di dare la spallata definitiva ai baschi, che con le bombe di Janning e Polonara tocca il -9 (74-65) a 2” scarsi dall’ultima sirena. L’Olympiacos, però, resta concentrato e, con i punti di Ellis e Spanoulis, chiude la partita, centrando la 9° vittoria del suo cammino in EuroLega.

OLYMPIACOS: Rochestie 2, Baldwin IV 2, Paul 3, Charalampopoulos 3, Koniaris, Spanoulis 16, Milutinov 10, Vezenkov 9, Papanikolaou 5, Rubit 19, Ellis 11.

BASKONIA VITORIA: Christon 3, Janning 5, Diop, Garcia 5, Fall 2, Stauskas 14, Shengelia 14, Shields 14, Polonara 8, Eric 5.