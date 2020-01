EuroLega, 22ª giornata: i serbi resuscitano Milano, il Bayern si inchina!

A|X Armani Exchange Milano – Bayern Monaco 79-78 (21-26, 38-45, 53-66)

Milano è aggrappata all’ottavo posto, ma per la prima volta in questa stagione ha un record negativo. Il neo arrivato Drew Crawford potrebbe debutterà proprio oggi. I tedeschi chiudono la classifica, ma sono nel gruppone di quattro squadre a 14 punti.

Quintetto Milano: Rodriguez, Roll, Micov, Scola, Tarczewski

Quintetto Monaco: Dedovic, Lo, Barthel, Zipser, Monroe

PRIMO QUARTO

Scola e Barthel si scambiano i primi punti (3-5), poi arriva la tripla di Rodriguez. Il Bayern segna un 7-0 guidato da Dedovic e Zipser, ma Scola è presente e trova cinque punti fondamentali (11-14 al 5′). Milano fa fatica in difesa ma almeno tiene la scia dei tedeschi; Bray però ha subito un grande impatto con la tripla del +6, ma Crawford dall’arco sigla il suo primo canestro in maglia Olimpia. King gli risponde e chiude il primo quarto con il Bayern Monaco avanti 21-26.

SECONDO QUARTO

Ancora King trove due triple, di cui una in step-back sulla sirena dei 24″, per il +9 esterno, ma Milano si appoggia ai due centri (25-32 al 13′). Barthel è già abbondantemente in doppia cifra, è in fiducia: Milano fa molta fatica, trova la tripla di Roll e layup di Scola, ma intanto il Bayern tocca il +10 con Dedovic (30-40 al 16′). Nedovic e Sykes confezionano un parzialino a favore di Milano, mentre Monaco conduce grazie a ben sei rimbalzi offensivi: il primo tempo si chiude con il Bayern avanti 38-45.

TERZO QUARTO

Un indemoniato Barthel e il primo canestro di Lo fissano il massimo vantaggio in apertura di ripresa, costringendo coach Messina ad usare subito un timeout. Non serve granché, il parziale Bayern diventa di 15-2 (40-60 al 24′) grazie ad un Monroe dominante, ed altra sospensione di Messina. Milano scomparsa totalmente dal match. Fortunatamente però rientra in campo con più voglia, con alcune palle perse forzate agli avversari e una tripla di Micov che dà speranza (47-62 al 27′). Il parziale di Milano diventa di 10-1 con Tarczewski e soprattutto Nedovic: a chiudere il terzo quarto sono Sisko e Barthel per il 53-66 Bayern Monaco.

QUARTO QUARTO

Rodriguez e Roll riportano finalmente Milano sotto la doppia cifra di ritardo. Dedovic interrompe per un attimo il momento di Milano, ma Micov infila la tripla del -7 che costringe coach Kostic al secondo timeout della ripresa (61-68 al 33′). Non serve a nulla perché Milano è trascinata dal #5 serbo che riporta i suoi fino a -2. Monaco butta via la palla due volte, ma Milano non trova mai il sorpasso che darebbe una botta al match. Liberi di Dedovic, poi Roll infila la bomba, ed è -1 Olimpia! I bavaresi tornano a +4, poi la tripla di un sontuoso Micov e infine l’alley oop chiuso da Tarczewski firmano il sorpasso Milano a 30″ dal termine. Nedovic riporta in vantaggio a 19″ dal termine, ma Zipser subisce fallo dalla stessa guardia serba e pareggia dalla lunetta. Ancora Nedovic dalla linea della carità, segna il primo ma sbaglia il secondo: c’è Tarczewski che recupera il rimbalzo offensivo, Monaco non riesce più a fare fallo e Milano vince una partita incredibile! Termina con il punteggio finale di 79-78.

MVP Basketinside.com: Vlado Micov, decisivo con canestri pesantissimi nell’ultimo periodo: chiude con 16 punti

Milano: Rodriguez 9 (10 assist), Roll 9, Micov 16, Scola 10, Tarczewski 9, Nedovic 13, Gudaitis 7, Crawford 3, Sykes 3, Della Valle NE, Biligha NE, Burns NE. All: Messina

Monaco: Dedovic 12, Lo 6, Barthel 18, Zipser 9, Monroe 10, Koponen, King 9, Flaccadori, Sisko 5, Huestis 2, Lessort 2, Bray 5. All: Kostic

