EuroLega, 22ª giornata: il Barça strapazza lo Zenit e si conferma in quarta posizione.

Sulla carta non era un impegno probante per il Barcellona e così lo è stato pure nella pratica; i blaugrana si sbarazzano dello Zenit ed infilano la terza vittoria consecutiva. I russi provano in tutti i modi a rendere la vita difficile a Mirotic e soci, ma a fare la differenza sono Kuric e Delaney che, nel solo secondo quarto, mettono a referto ben 27 punti in coppia dei 32 totali del Barça mandando i titoli di coda con ben 20′ d’anticipo. Alla fine i catalani si impongono col punteggio di 90-72 mantenendosi stabilmente in quarta posizione vista la differenza canestri sfavorevole con CSKA e Real.

MVP BASKETINSIDE.COM: Kyle Kuric.

A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO