EuroLega, 22ª giornata: Il Real torna alla vittoria, cade il Panathinaikos a Madrid

Stesso score nelle ultime cinque gare di EuroLega ma situazione completamente opposta. Due vittorie e tre sconfitte per il Panathinaikos significano un tentativo di non sprofondare troppo in classifica, nonostante le chance di qualificazione ai play-off siano praticamente nulle. Lo stesso bottino per il Real Madrid, invece, è del tutto insufficiente e i Blancos devono riscattare immediatamente le due brutte gare contro Stella Rossa e Maccabi.

Quintetto Real Madrid: Alocen, Deck, Taylor, Thompkins, Tavares

Quintetto Panathinaikos: Nedovic, Mack, White, Mitoglou, Auguste

REAL MADRID 76 – 66 PANATHINAIKOS (25-12;49-27; 64-50)

I primi minuti di gara al Wizink Center sembrano equilibrati, gli ospiti segnano con Mitoglou e Mack ma il Real al 4′ preme sull’acceleratore e con un break da 7-0 mette subito distanza tra le squadre. Gli sprazzi di Pana si vedono con Nedovic, ma Taylor e Tavares dominano nella metà campo greca e il Real dopo sette minuti ha già la doppia cifra di vantaggio. La differenza tecnica in campo è evidente, Auguste mette a segno quattro punti ma quasi sulla sirena Deck trova il canestro del +13. Il Real dopo dieci minuti è già in fuga, 25-12.

Nel secondo quarto il Pana non riesce a crescere offensivamente, con tanti errori al tiro, ma il problema dei greci è in difesa. Il Real fa quello che vuole in attacco, Causeur spara due triple e a metà secondo periodo i padroni di casa doppiano gli avversari, 38-19. La gara resta comunque movimentata, Mitoglou e White trovano la via del canestro, rispondono Tavares e Alocen, autore di 9 punti nella prima metà di gioco. Dopo venti minuti il Real è in controllo totale, le squadre tornano negli spogliatoi sul 49-27.

Al rientro dalla pausa lunga gli spagnoli sono chiamati a controllare la gara ma l’inizio è incoraggiante per il Panathinaikos che piazza un break da 5-0 e si rifà sotto fino al -15 con il canestro di Mack al 24′. Le due squadre segnano poco, il Real sfrutta la buona giornata al tiro di Alocen, ma Foster e Bochoridis riescono a rimettere meno di 10 punti di distacco tra le squadre, 58-49 a 1:40 dalla fine del periodo. Deck prova a svegliare i suoi e i blancos si presentano all’ultimo periodo avanti di 14, 64-50.

Nell’ultimo quarto il Panathinaikos è indemoniato, lascia al Real appena due punti in metà quarto e mette a referto 11 punti con Foster e Auguste sugli scudi, portandosi sul 66-61 e mettendo in allarme i padroni di casa. Abalde e Llull, però, sparano due triple consecutive e spengono l’entusiasmo dei greci che sprofondano in trenta secondi di nuovo sul -11 e non riescono più a rialzare la testa. Il Real Madrid controlla il finale e vince 76-66, con 20 punti e 9 rimbalzi per Gabriel Deck.

Tabellino

Real Madrid: Causeur 11, Fernandez, Abalde 4, Tyus 4, Alocen 13, Deck 20, Garuba, Carroll 3, Tavares 4, Llull 7, Thompkins, Taylor 10. Coach: Pablo Laso

Panathinaikos: Mack 4, Bochoridis 5, Auguste 13, Kaselakis 3, Vougioukas, Kalaitzakis, Foster 11, Nedovic 18, White 5, Mitoglou 5, Bentil 2, Sant-Roos. Coach: Oded Kattash