EuroLega, 22ª giornata: Marius Grigonis sulla sirena! Lo Zalgiris espugna col brivido La Fonteta

Pazzesco, pazzesco il match che ha chiuso la 22ª giornata di EuroLega.

QUINTETTO VALENCIA: Van Rossom, Marinkovic, Kalinic, Labeyrie, Tobey

QUINTETTO ZALGIRIS: Walkup, Grigonis, Hayes, Jankunas, Lauvergne

Il primo canestro della partita lo firma Paulius Jankunas con un piazzatone della media distanza, ma il Valencia ribatte con un 10-0 di parziale propiziato da Vanja Marinkovic. Dopo il timeout chiamato da coach Schiller, lo Zalgiris reagisce immediatamente con le triple di Walkup e Grigonis, un altro jumper di capitan Jankunas e un bel movimento in post di Joffrey Lauvergne. Tuttavia, il Valencia rimane avanti grazie a Nikola Kalinic e Louis Labeyrie (14-12). Gli ospiti mettono la freccia trascinati dalle triple di Augustine Rubit e dall’intraprendenza di Rokas Jokubaitis, ma Valencia rintuzza ogni bersaglio avversario. Il primo quarto, non a caso, termina in totale equilibrio: 20 pari.

Botta e risposta dai 6.75 m tra due specialisti come Klemen Prepelic e Arturas Milaknis. Martin Hermannsson risponde all’aggressivo Jokubaitis con la stessa ricetta, attaccare forte il canestro. Il 20enne lituano è il leader della second-unit biancoverde. Con Grigonis in panchina a riposare, Jokubaitis produce 4 punti e 5 assist in appena 6 minuti! La mano caliente di Prepelic permette ai taronja di non perdere la scia degli ospiti, bravi a sfruttare a loro volta la straordinaria serata al tiro da fuori di Rubit. Il centro ex Olympiacos è il primo giocatore ad andare in doppia cifra, ma anche il compagno di reparto Lauvergne contribuisce notevolmente alla causa ospite (36-44). Nigel Hayes tutto solo da 3 punti firma il +11, costringendo Ponsarnau al timeout. A favorire il parziale lituano, la differente presenza difensiva delle due squadre, che vanno negli spogliatoi sul 38-47.

Anche nel secondo tempo Valencia non riesce ad arginare l’armonioso movimento del pallone dello Zalgiris, che con Hayes manda a bersaglio la tripla del +12. Labeyrie segna 8 punti consecutivi per i padroni di casa, ma è l’unico a trovare ispirazione offensiva tra gli spagnoli nei primi 7′ del terzo periodo. Lo Zalgiris al contrario continua a rendersi pericoloso e a colpire con i vari Grigonis, Lauvergne e Rubit (46-56). A dir poco azzeccata la mossa di Martin Schiller di schierare a lungo Lauvergne e Rubit assieme. Torna in campo l’ispiratissimo Jokubaitis, condizionato solo dai falli personali commessi, ma dall’altra parte torna a segnare Klemen Prepelic e Valencia si riporta a -5 (55-60) a fine terzo quarto. Efficace, in particolare, l’impatto di Hermannsson e San Emeterio dalla panchina di Jaume Ponsarnau.

Jokubaitis continua la sua serata perfetta, non fosse per i problemi di falli. Valencia assalta la metà campo dello Zalgiris tra rimbalzi offensivi e palloni recuperati, sempre trascinata dal dynamic duo Prepelic – Labeyrie. È Mike Tobey però a schiacciare il -2, su assist delizioso dell’eterno Fernando San Emeterio (64-66). La difesa dello Zalgiris torna a farsi sentire dopo il timeout di coach Martin Schiller; ne beneficia anche l’attacco con i bersagli di Walkup, Jokubaitis, Lauvergne e uno strabiliante Rubit, il quale si prodiga in un one-legged fadeaway di nowitzkiana memoria… Splash! +7 Zalgiris a 90″ dal termine. Hermannsson con un gioco da 3 punti fa -4 Valencia, ma lo Zalgiris non perde il controllo della partita e con Thomas Walkup la chiude virtualmente. Triplona dello #0, eroe del match contro l’Olympiacos appena 5 giorni fa. Ma mancano ancora 35″.

Prepelic non si arrente: tripla e -4. Lauvergne commette una follia, tirando e sbagliando un semigancio quando avrebbe potuto “mungere” il cronometro quasi fino al termine. Nikola Kalinic

VALENCIA BASKET – ZALGIRIS KAUNAS – (20-20; 38-47; 55-60)

PARZIALI: 20-20; 18-27; 17-13; .

TABELLINO VALENCIA: Marinkovic 5, Prepelic 18, Pradilla NE, Puerto NE, Labeyrie 17, Van Rossom 6, Tobey 6, Kalinic 2, Dubljevic 4, San Emeterio 2, Williams, Hermannsson 13. Coach: Jaume Ponsarnau

TABELLINO ZALGIRIS: Walkup 8, Lekavicius, Hayes 6, Jankunas 8, Lukosiunas NE, Milaknis 3, Geben 2, Rubit 17, Jokubaitis 10, Grigonis 10, Lauvergne 13. Coach: Martin Schiller

MVP BASKETINSIDE: Marius Grigonis.