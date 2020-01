EuroLega, 22ª giornata: Shved gioca solo un quarto, il CSKA vince il derby di Mosca

Khimki Mosca – CSKA Mosca 69-78 (19-23, 32-40, 38-59)

Il Khimki arriva da cinque ko nelle ultime sei, mentre il CSKA ha vinto le ultime quattro. Prima dell’inizio si rispetta un minuto di silenzio per Kobe ed Archibald, poi l’ormai “classica” doppia violazione: inizia il Khimki con 24″ e poi il CSKA si ferma in difesa per 8″.

Quintetto Khimki: Jovic, Shved, Timma, Monia, Booker

Quintetto CSKA: James, Sant-Roos, Kurbanov, Voigtmann, Hines

PRIMO QUARTO

Jovic inizia con un and-one, ma gli avversari controllano a leggera distanza, prima che un ispirato Sant-Roos ed il solito Mike James mettano la freccia per il primo sorpasso sul 15-19 al 7′. Voigtmann domina vicino canestro, ma una tripla di Jerebko tiene i padroni di casa a contatto: il primo quarto si chiude sul 19-23 CSKA.

SECONDO QUARTO

L’inizio è tutto del Khimki che ritrova il vantaggio, ma immediatamente prima Bolomboy sblocca i suoi dopo 3′ e poi Hilliard sblocca se stesso (24-27 al 14′). Si fa fatica a segnare, da una parte e dall’altra, non per forza per merito di grandi difese. Baker ruba tre palloni e il CSKA prova ad allungare sul +7 grazie in particolare a Mike James, unico del match in doppia cifra. In ombra da una parte Shved, mentre dall’altra i lunghi fissano il +8: a metà gara il CSKA conduce 32-40. Pesa il 2/12 da 2 del Khimki.

TERZO QUARTO

Subito doppia cifra per Voigtmann e di vantaggio per il CSKA, che non ha nessuna intenzione di fermarsi e segna un mega parziale che probabilmente decide il match. Ancora Voigtmann, poi James con un mega poster su Booker ed un sempre presente Sant-Roos segnano con continuità, il Khimki si è perso completamente segnando solamente seo punti nel quarto: Antonov fissa il +21, a fine terzo periodo CSKA in pieno controllo 38-59.

QUARTO QUARTO

Dopo 30′ sonnecchiosi, Shved si sveglia e segna a ripetizione riportando i suoi a 12 di ritardo (52-64 al 33′). Ancora un ottimo Sant-Roos e James fermano la sfuriata del Khimki. Shved risponde ma Mike James e Hines chiudono la contesa per il +16 a poco più di 2′ dalla fine. Siamo già in pieno garbage time, con il CSKA che vince il derby moscovita con il punteggio di 69-78.

Khimki: Jovic, Shved, Timma, Monia, Booker, Jerebko, Gill, Karasev, Zaytsev, Vialtsev, Desiatnikov. All: Itoudis

CSKA: James, Sant-Roos, Kurbanov, Voigtmann, Hines, Hilliard, Hackett, Bolomboy, Baker, Antonov, Koufos, Ukhov. All: Kurtinaitis

