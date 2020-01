EuroLega, 22ª giornata: Vittoria sofferta per lo Zalgiris, cade in casa l’Asvel

Asvel Villeurbanne – Zalgiris Kaunas 74-79 (16-16; 27-30; 50-55)

Quintetto Asvel: Maledon, Jordan, Galliou, Jean-Charles, Jekiri

Quintetto Zalgiris: Walkup, Milaknis, Jankunas, Ulanovas, Landale

PRIMO PERIODO: La gara si apre nel segno dell’Asvel, subito sul +4 e con il canestro inviolato nei primi tre minuti di gioco. La risposta dello Zalgiris è firmata Milaknis con il contributo di Jankunas dall’arco, per il 4-7 al 4′. Gli ospiti riescono a controllare il vantaggio e si spingono fino al +6 ma all’ottavo l’Asvel costruisce la rimonta con il pari a quota 14 firmata Lighty. Nell’ultimo minuto l’ex, tra le altre, di Trento e Sassari risponde ai liberi a Ulanovas e il primo quarto si chiude sul 16-16.

SECONDO PERIODO: Si torna in campo e si iscrive al tabellino Lekavicius con due canestri consecutivi, dall’altra parte Lighty è ancora il più in palla e tiene in piedi la baracca, con quattro punti e al 14′ lo Zalgiris è avanti di 3, 20-23. Le difficoltà dell’Asvel in fase offensiva si vedono in modo netto in questo quarto, fino al nuovo +8 ancora con Lekavicius al minuto 16. L’Asvel riesce a trovare la via del canestro dal campo dopo quattro minuto e i canestri di Maledon e Payne chiudono il primo tempo sul 27-30.

TERZO PERIODO: Le squadre rientrano dalla pausa lunga ed è ancora lo Zalgiris a controllare la gara, anche grazie alle difficoltà realizzative dell’Asvel. La gara resta a punteggio basso, i francesi al 15′ tornano sul -7 con Jekiri, ma sono Milaknis e Lekavicius ad avere altre idee per il match, cercando di regalare ai lituani la fuga decisiva. Nel finale di quarto, Bako prima e Taylor poi riescono a riportare l’Asvel sotto di 5, con il 50-55 con cui le squadre si presentano agli ultimi dieci minuti di gioco.

QUARTO PERIODO: Nei primi tre minuti dell’ultimo quarto lo Zalgiris prova a controllare il match, come fatto, seppur con il minimo distacco, per gran parte del match. Al 34′ due lampi di Taylor, per cinque punti complessivi, permettono all’Asvel di riaprire tutto e impattare la gara a quota 61. I padroni di casa passano addirittura in vantaggio con Lighty, le squadre proseguono sul filo dell’equilibrio con Lekavicius che alle porte del 38′ spara la tripla del 68-71. Taylor è in stato di grazia e a 47 secondi dalla fine dall’arco pesca il jolly e riporta avanti i suoi, ma ancora Lekavicius è protagonista del nuovo vantaggio ospite. Nei secondi finali Maledon commette fallo antisportivo e condanna l’Asvel, con lo Zalgiris che chiude il match vincendo 74-79.